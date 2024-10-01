  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Слован – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Слован – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Легкая прогулка для Гвардиолы?

Слован – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Подобные матчи против таких скромных европейских команд — всегда хороший шанс для грандов дать передохнуть футболистам стартового состава, попробовать что-то новое и все равно уверенно выиграть матч.

Чего-то такого мы ожидаем от "горожан" сегодня. Команда Гвардиолы хоть и не в лучшей форме, впрочем «Слован» для них не должен стать проблемой.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 1 октября.

Лига Чемпионов, этап лиги, 2-й тур

1 октября. 22:00. Братислава. "Тегельне Поле"

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

Трансляция: Megogo Football 4

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Слован" — "Манчестер Сити"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Джон Стоунз: Я надеюсь, что мы сможем воспроизвести еще лучшие моменты, чем в финале Лиги чемпионов
yellow-arrow
Гвардиола перед матчем со Слованом: Надеюсь, мы снова сможем быть агрессивной командой и добиться результата
yellow-arrow
Тренер Янг Бойза: Талант Ямаля исключителен, но не будет никакой индивидуальной опеки
Владимир Вайсс Лига чемпионов Манчестер Сити Слован (Братислава) Пеп Гвардиола смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости