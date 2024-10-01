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Слован – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Легкая прогулка для Гвардиолы?
Getty Images / Global Images Ukraine
Подобные матчи против таких скромных европейских команд — всегда хороший шанс для грандов дать передохнуть футболистам стартового состава, попробовать что-то новое и все равно уверенно выиграть матч.
Чего-то такого мы ожидаем от "горожан" сегодня. Команда Гвардиолы хоть и не в лучшей форме, впрочем «Слован» для них не должен стать проблемой.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 1 октября.
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Лига Чемпионов, этап лиги, 2-й тур
1 октября. 22:00. Братислава. "Тегельне Поле"
Главный судья: Давиде Масса (Италия)
Трансляция: Megogo Football 4
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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