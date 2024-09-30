Артета: ПСЖ - действительно тяжёлый соперник, который играет на самом высоком уровне

Главный тренер "Арсенала" поделился ожиданиями от домашней встречи с "Пари Сен-Жермен" во втором туре основного этапа Лиги чемпионов.

"Все с нетерпением ждут матча. В этом сезоне формат немного другой, а соперник, с которым мы сталкиваемся, вероятно, играет на самом высоком уровне в европейском футболе. Это отличная возможность.

"ПСЖ" - действительно тяжёлый соперник. Они доминируют на протяжении всей игры, и у них очень четкие намерения. Когда у них нет мяча, они хотят его вернуть и окружают вас. Это Луис [Энрике]. Куда бы он ни пошел, он играет одинаково", - приводит слова испанца пресс-служба УЕФА.