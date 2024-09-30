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Артета: ПСЖ - действительно тяжёлый соперник, который играет на самом высоком уровне

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"Канониров" ждёт серьёзное испытание

Артета: ПСЖ - действительно тяжёлый соперник, который играет на самом высоком уровне

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" поделился ожиданиями от домашней встречи с "Пари Сен-Жермен" во втором туре основного этапа Лиги чемпионов.

"Все с нетерпением ждут матча. В этом сезоне формат немного другой, а соперник, с которым мы сталкиваемся, вероятно, играет на самом высоком уровне в европейском футболе. Это отличная возможность.

"ПСЖ" - действительно тяжёлый соперник. Они доминируют на протяжении всей игры, и у них очень четкие намерения. Когда у них нет мяча, они хотят его вернуть и окружают вас. Это Луис [Энрике]. Куда бы он ни пошел, он играет одинаково", - приводит слова испанца пресс-служба УЕФА.

Матч "Арсенал" - "ПСЖ" состоится 1 октября в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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