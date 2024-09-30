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Неделя еврокубков. У Швеции на кону почти вдвое больше очков, чем у Украины
Анонс матчей второго тура двух низших по рангу евротурниров в контексте Таблицы коэффициентов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Второй тур Лиги Европы – это 36 команд, разделенных на 18 игровых противостояний. За победу каждая из команд получит три очка в турнирную таблицу, и два – в Таблицу коэффициентов стран; ничья даст один балл и туда, и туда; поражение оставляет неудачников ни с чем.
Первый тур Лиги конференций – это 36 команд, разделенных на 18 игровых противостояний. За победу каждая из команд получит три очка в турнирную таблицу, и два – в Таблицу коэффициентов стран; ничья даст один балл и туда, и туда; поражение оставляет неудачников ни с чем.
Второй тур Лиги Европы состоится в один игровой день; первый тур Лиги конференций разделен на два игровых дня.
Это первая неделя еврокубковой осени, во время которой сыграют сразу две украинские команды. Ранее "Шахтер" играл на неделе Лиги чемпионов, а "Динамо" – на неделе Лиги Европы. Теперь – все вместе.
Но максимальное количество матчей на неделе будет не только у нас, но и у наших конкурентов. Ну, у Хорватии, Венгрии и Словакии в любое время не густо – они представлены одним участником в Европе. У Сербии – две команды, у Швеции – сразу три.
Украина на неделе может набрать 0.8 балла в Таблицу коэффициентов. Аналогичный показатель стоит на кону у Сербии, а вот Хорватия, Словакия и Венгрия максимум могут взять по 0.5 балла.
Опасна Швеция, у которой на кону сразу 1.5 балла и три команды в низших по рангу евротурнирах.
(выгодны победы команд, которые выделены жирным)
- "Интер" (Италия) 22:00 "Црвена Звзеда" (Сербия);
- "Слован" (Словакия) 22:00 "Манчестер Сити" (Англия).
- "Шахтер" (Украина) 19:45 "Аталанта" (Италия);
- "Динамо" (Загреб, Хорватия) 22:00 "Монако" (Франция).
- "Хоффенхайм" (Германия) 19:45 "Динамо" (Киев, Украина);
- "Ференцварош" (Венгрия) 19:45 "Тоттенхэм“ (Англия);
- "Карабах" (Азербайджан) 19:45 "Мальме“ (Швеция);
- "Эльфсборг" (Швеция) 22:00 "Рома“ (Италия).
- "Астана" (Казахстан) 19:45 "Бачка-Топола“ (Сербия);
- ЛАСК (Австрия) 22:00 "Юргорден" (Швеция).
В рейтинге клубов нас интересуют конкуренты "Шахтера" из стран, которые идут ниже 10-го места в Таблице коэффициентов. Хотя пока этот интерес теоретический, потому что "Шахтер" уже на шесть очков отстает от первого места в УПЛ, а без чемпионства напрямую в основную сетку Лиги чемпионов-2025/26 не попасть.
Впрочем, все равно выгодны неудачи конкурентов.
(выгодны победы команд, которые выделены жирным)
- "Зальцбург" (Австрия) 19:45 "Брест“ (Франция).
- "Олимпиакос" (Греция) 19:45 "Брага“ (Португалия);
- ПАОК (Греция) 22:00 FCSB (Румыния);
- "Рейнджерс" (Шотландия) 22:00 "Лион“ (Франция).
- "Копенгаген" (Дания) 22:00 "Ягеллония“ (Польша).
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