Неделя еврокубков. У Швеции на кону почти вдвое больше очков, чем у Украины

Второй тур Лиги Европы – это 36 команд, разделенных на 18 игровых противостояний. За победу каждая из команд получит три очка в турнирную таблицу, и два – в Таблицу коэффициентов стран; ничья даст один балл и туда, и туда; поражение оставляет неудачников ни с чем.

Первый тур Лиги конференций – это 36 команд, разделенных на 18 игровых противостояний. За победу каждая из команд получит три очка в турнирную таблицу, и два – в Таблицу коэффициентов стран; ничья даст один балл и туда, и туда; поражение оставляет неудачников ни с чем.

Второй тур Лиги Европы состоится в один игровой день; первый тур Лиги конференций разделен на два игровых дня.

Это первая неделя еврокубковой осени, во время которой сыграют сразу две украинские команды. Ранее "Шахтер" играл на неделе Лиги чемпионов, а "Динамо" – на неделе Лиги Европы. Теперь – все вместе.

Но максимальное количество матчей на неделе будет не только у нас, но и у наших конкурентов. Ну, у Хорватии, Венгрии и Словакии в любое время не густо – они представлены одним участником в Европе. У Сербии – две команды, у Швеции – сразу три.

Украина на неделе может набрать 0.8 балла в Таблицу коэффициентов. Аналогичный показатель стоит на кону у Сербии, а вот Хорватия, Словакия и Венгрия максимум могут взять по 0.5 балла.

Опасна Швеция, у которой на кону сразу 1.5 балла и три команды в низших по рангу евротурнирах.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига чемпионов. 01.10.2024

"Интер" (Италия) 22:00 "Црвена Звзеда" (Сербия);

"Црвена Звзеда" (Сербия); "Слован" (Словакия) 22:00 "Манчестер Сити" (Англия).

Лига чемпионов. 02.10.2024

"Шахтер" (Украина) 19:45 "Аталанта" (Италия);

"Аталанта" (Италия); "Динамо" (Загреб, Хорватия) 22:00 "Монако" (Франция).

Лига Европы. 03.10.2024

"Хоффенхайм" (Германия) 19:45 " Динамо" (Киев, Украина) ;

" ; "Ференцварош" (Венгрия) 19:45 "Тоттенхэм“ (Англия) ;

; "Карабах" (Азербайджан) 19:45 "Мальме“ (Швеция);

"Мальме“ (Швеция); "Эльфсборг" (Швеция) 22:00 "Рома“ (Италия).

Лига конференций. 03.10.2024

"Астана" (Казахстан) 19:45 "Бачка-Топола“ (Сербия);

"Бачка-Топола“ (Сербия); ЛАСК (Австрия) 22:00 "Юргорден" (Швеция).

В рейтинге клубов нас интересуют конкуренты "Шахтера" из стран, которые идут ниже 10-го места в Таблице коэффициентов. Хотя пока этот интерес теоретический, потому что "Шахтер" уже на шесть очков отстает от первого места в УПЛ, а без чемпионства напрямую в основную сетку Лиги чемпионов-2025/26 не попасть.

Впрочем, все равно выгодны неудачи конкурентов.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига чемпионов. 01.10.2024

"Зальцбург" (Австрия) 19:45 "Брест“ (Франция).

Лига Европы. 03.10.2024

"Олимпиакос" (Греция) 19:45 "Брага“ (Португалия) ;

; ПАОК (Греция) 22:00 FCSB (Румыния) ;

; "Рейнджерс" (Шотландия) 22:00 "Лион“ (Франция).

Лига конференций. 03.10.2024

"Копенгаген" (Дания) 22:00 "Ягеллония“ (Польша).

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