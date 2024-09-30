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ПСВ - Спортинг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Интересная дуэль
Getty Images/Global Images Ukraine
Во втором туре Лиги чемпионов нас ждет матч между лидером чемпионата Нидерландов "ПСВ" и лидером чемпионата Португалии "Спортингом".
Игра пройдет в Эйндховене. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 8.
Трансляція матчу ПСВ - СпортінгСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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