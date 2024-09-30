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ПСВ - Спортинг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Интересная дуэль

ПСВ - Спортинг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во втором туре Лиги чемпионов нас ждет матч между лидером чемпионата Нидерландов "ПСВ" и лидером чемпионата Португалии "Спортингом".

Игра пройдет в Эйндховене. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 8.

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Трансляція матчу ПСВ - Спортінг
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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