ПСВ - Спортинг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Во втором туре Лиги чемпионов нас ждет матч между лидером чемпионата Нидерландов "ПСВ" и лидером чемпионата Португалии "Спортингом".

Игра пройдет в Эйндховене. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 8.