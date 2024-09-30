Арсенал – ПСЖ. Прогноз матча ЛЧ на 01.10.2024

Лига Чемпионов, 2-й тур

Лондон, Эмирейтс

Арсенал – ПСЖ 22:00

Трансляция – Megogo

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Арсенал

Для "Арсенала" последние недели выдались невероятно изнурительными. За 13 дней "канониры" проведут свой 5-й матч во всех турнирах, три из которых с вывеской топ. Была настоящая бойня против "Манчестер Сити" (2:2), где лондонцы не дотерпели в меньшинстве пару минут для победы на "Этихаде". Там парни Артеты страдали целый тайм в схеме 6-3-0 с соотношением ударов за 45 минут 30:1. В обратную сторону пошел матч с "Лестером" (4:2) – тут уже "канониры" добыли 3 очка в добавленное время, доштурмовав "лис" с 35 ударами за игру.

В ЛЧ в первом туре желанного результата подопечным Микеля Артеты добыть не удалось. В Бергамо очень не хватало травмированного Мартина Эдегора, без которого команда создала жалкие 0.78 xG и могла проиграть, если бы Райя не потащил 11-метровый. С отсутствием креатива на выходных помогла одновременная инвертация и Калафьори, и Тимбера. Дуэт фулбеков выдал 7 передач под удар и 67 пасов в финальной трети, но есть сомнения, что Артета осмелится повторить эксперимент против ПСЖ с их опасными вингерами.

Лазарет "Арсенала" при этом остается забитым. Летний новичок Микел Мерино травмировался почти сразу после трансфера. А баск бы очень пригодился сейчас, когда нет Эдегора. Дыру в центре поля прикрывают Хавертц и Парти. При этом кадрове проблемы с флангами обороны никуда не делись – Зинченко, Томиясу и даже Киран Тирни оставили Артете минимум вариантов из-за разных повреждений.

ПСЖ

ПСЖ выпал самый сложный календарь в ЛЧ из всех 36 команд, потому разбрасываться очками чемпионы Франции себе позволить не могут. Команда Луиса Энрике в первом туре тоже была близка к нулевой ничьей, катая дома унылую игру против закрывшейся "Жироны" в первый час. Но затем ПСЖ все же надавил, и благодаря автоголу голкипера Гассаниги на последней минуте основного времени взял 3 пункта.

Сразу после ЛЧ ПСЖ в фирменной манере скатал ничейку с "Реймсом" (1:1), после чего вернулся на победную тропу, обыграв "Ренн" (3:1) на выходных. Традиционно разрывал правый фланг Дембеле и Хакими, а Барколя поучаствовал во всех голевых атаках, и благодаря дублю набил уже 6 голов в 6 турах. При этом Энрике снова мариновал Коло Муани на лавке.

После травмы Рамуша каталонский коуч перешел на игру с ложной 9. Асенсио и Дуэ тоже травмировались, потому в последней игре эту роль исполнял Ли Кан Ин. При этом у Коло Муани все же есть шанс выйти в старте в Лондоне – Энрике по дисциплинарным причинам отстранил Дембеле на матч с "Арсеналом". Большая потеря для нынешнего ПСЖ, который создает моменты либо с флангов, либо в контратаках. Под вопросом также Доннарумма и лидер полузащиты Витинья.

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Личные встречи

Соперники встречались между собой 4 раза. При трех ничьих единственную победу забрали "канониры" еще в сезоне 1993/94. А так была еще дуэль в групповом этапе ЛЧ 16/17: "ПСЖ" и "Арсенал" сыграли вничью 1:1 на "Парк-де-Пренс". Ответная встреча состоялась в пятом туре и завершилась со счетом 2:2: Кавани и Жиру забили в чужие ворота, Верратти и Алекс Ивоби - в свои.

Ориентировочные составы

Арсенал: Райя – Вайт, Салиба, Габриэл, Тимбер – Хавертц, Парти, Райс – Сака, Жезус, Мартинелли

ПСЖ: Сафонов – Хакими, Маркиньос, Пачо, Меншеш – Заир-Эмери, Невеш, Фабиан Руис – Коло Муани, Ли Кан Ин, Барколя

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Арсенал – ПСЖ от UA-Футбол

Обе команды туго атаковали в первом туре. Так что низкая результативность сюрпризом стать не должна: "Арсенал" задавит гостей прессом, а без Дембеле и нормального форварда Парижу будет трудно из-под него выбраться. Без Эдегора "канонирам" будет не хватать креатива, так что и от хозяев многого не ждем. Ставка: сухая победа "Арсенала" с коэффициентом 2.86.