UA-Футбол представляет соперника Шахтера: Аталанта (Италия)

"Шахтер" не очень хорошо вошел в сезон — поражения "Полесью" (0:1) и "Александрии" (3:4), недавняя потеря очков против ровенского "Вереса" (1:1) намекают на наличие проблем. В то же время еще рановато посыпать голову пеплом — есть категория болельщиков, которая не против видеть Марино Пушича уволенным уже сейчас, однако дистанция Премьер-лиги длинная.

Да и в Лиге чемпионов пока ничего не решено — да, дончане могли одолеть "Болонью", этого не сделали, но в целом предстали достаточно организованными. Надежда есть, а тут еще и "Аталанта", которая совсем не блещет.

После триумфа в ЛЕ итальянцы должны были бы присоединиться к когорте топов, но вместо этого не впечатлили — о'кей, вы не выстояли в Суперкубке УЕФА с мадридским "Реалом", но как можно было спасать перед "Торино" (1:2) или "Комо" (2:3)? Команда плетется в середине турнирной таблицы, ее надо брать "тепленькой". Но удастся ли это сделать?

Общая история

До новейшего периода "Аталанте" вполне подходил статус "лифтера". С момента основания в 1907-м коллектив частенько скитался по дивизионам и редко замахивался на что-то стоящее — все развивалось настолько медленно и не претенциозно, что не зря появилось прозвище "королева провинциалов". Бергамо — не такой уж и маленький город, вопрос заключался в амбициях и ресурсах — и их не всегда хватало хотя бы для сохранения прописки.

Самое интересное то, что на тех или иных этапах в "Аталанте" находились не последние, или передовые исполнители — выделим Гаэтано Ширеа, Роберто Донадони, Кристиана Вьери, братьев Индзаги, Рикардо Монтоливо, Клаудио Каниджу или Паоло Монтеро. Да и среди тренеров есть известные персонажи — из технической зоны процессами оперировали Джузеппе Меацца (да, человек-стадион), Марчелло Липпи и Чезаре Пранделли.

И что? К кампании 2023/24 один-единственный крупный трофей — национальный кубок, взятый в 1963-ом. Клуб справился с "Комо" (4:2), "Катанией" (2:1), "Падовой" (2:0), "Бари" (1:0) и в роли финального босса одолел "Торино" (3:1).

Большинство этих деталей не знает и ближе познакомилось с "Аталантой" после восхождения Джан Пьеро Гасперини. Будучи назначенным в 2016-ом, специалист быстро доказал, что потянет на себе менеджерские обязанности, в будущем сформировал эффективный состав, с которым добился заметного прогресса.

Недавний "середняк" оказался среди постоянных участников еврокубков и закрепил приобретенный имидж. Да, были проблески в 1960-х и 1990-х, но это ничто по сравнению с настоящим, обеспеченным Мистером — бергамаски уже в четвертый раз соревнуются в Лиге чемпионов, столько же раз им представилась возможность зарекомендовать себя в Лиге Европы.

В розыгрыше 2023/24 команда оформила кубок второго по знаковости международного турнира — возглавила квартет D, в плей-офф разобралась с лиссабонским "Спортингом" (3:2), "Ливерпулем" (3:1), "Марселем" (4:1) и леверкузенским "Байером" (3:0).

История встреч с "Шахтером"

"Аталанта" и „Шахтер“ виделись на групповой стадии Лиги чемпионов 2019/20 и обменялись победами. Другое дело, что ход этих матчей имеет разный контекст: сначала "оранжево-черные" набрали ценный гандикап, благодаря которому получили шанс на беспрепятственный плей-офф, а затем на финише так же "успешно" все потеряли и отправились в Лигу Европы.

Теперь к деталям. В осенней части соревнования Луишу Каштру выпали "Манчестер Сити" (безоговорочный фаворит), загребское "Динамо" (отличная возможность гарантировать баллы) и, собственно говоря, бергамаски (достойный, примерно равный претендент).

После того, как донетчане уступили "голубой луне" в Харькове (0:3), случился выезд на "Сан Сиро" и, как итог, эмоциональный обыгрыш дона Гасперини (2:1). Дуван Сапата открыл счет, Жуниор Мораес и Манор Соломон ответили, и этим дали надежду на дальнейшее позитивное продвижение — как ни крути, впереди итальянцев ждала "спайка" с Гвардиолой, а нас — хорваты.

Фанаты (да и не только они) скажут, что "Шахтер" упустил момент, когда в борьбе с балканцами взял не шесть, а именно два пункта. И критики будут правы, но частично — накануне шестого тура "горняки" контролировали ситуацию и для евровесны в главном клубном турнире им было нужно НЕ ПРОИГРАТЬ.

"Сити" спокойно лидировал (11 очков), мы шли следом (6), далее — "Динамо" (5) и "Аталанта" (4). Увы, все обернулось катастрофой — после перерыва "королева провинциалов" существенно прибавила, повела благодаря Тимоти Кастаню, заставила украинцев раскрыться и добила усилиями Марио Пашалича (результативную передачу отдал Руслан Малиновский) и Робина Госенса.

Это был год, когда вспыхнул ковид и испортил планы. Но не выходе получилось не так плохо — если и "Шахтер" где-то не доработал, то компенсировал полуфиналом ЛЕ. Гасперини же справился с "Валенсией" (8:4) и в 1/4-й остановился на "Пари Сен-Жермен" (1:2). Кажется, все остались довольны.

Современное состояние

а) тренер

66-летний Джан Пьеро Гасперини считается одним из самых уважаемых специалистов на рынке. Любители меряться титулами, конечно, могут покрутить пальцем у виска — что же это за специалист такой, в послужном списке которого лишь одинокая чашка Лиги Европы?

Не все оценивается именно такими категориями. Готовы поспорить, что любой коллектив средней руки просто мечтает получить коуча уровня и осведомленности, как Гасперини. Работа с молодежкой "Ювентуса", самостоятельный опыт в "Кротоне", "Дженоа", "Интернационале" (где вообще не пошло, но у кого бы там пошло после Жозе Моуринью и эмоциональной ямы, возникшей вследствие завоевания требла?), "Палермо" и вновь "Дженоа". Итальянец испытал на себе Крым, Рим и медные трубы, видел дно и высоты, к которым стоит тянуться — мудрость и прекрасное знание дела превратила "Гаспа" в опасного врага.

И авторитетного человека — например, Джан Пьеро открыто конфликтовал с Алехандро Гомесом, Йосипом Иличичем, Русланом Малиновским и ни разу не дал усомниться в своей мощи и важности слова. Игроки любят манипулировать, не стесняются ставить личные интересы выше, не считаются с тренерами, ведь знают, что те меняются.

Своей хваткой Гасперини напоминает сэра Алекса Фергюсона. Руководство это осознает и готово соглашаться с определенными нюансами — примечательно, что вышеупомянутый "Папу" Гомес был выставлен за порог.

б) команда

Победа в Лиге Европы спровоцировала логичные пертурбации в составе — часть футболистов себя банально исчерпала, подтвердила, что не прыгнет выше воображаемого потолка, либо же поднялась в цене и привлекла более состоятельные клубы. Как следствие, "Аталанта" рассталась с Теном Компейнерсом (54,70 млн евро, в "Ювентус"), Калебом Околи (14 млн евро, в "Лестер Сити"), Алексеем Миранчуком (12 млн евро, в "Атланту"), Николо Камбьяги (10 млн евро, в "Болонью"), Дуваном Сапатой (8,6 млн евро, в "Торино"), Надиром Зортеей (5 млн евро, в "Кальяри") и Гансом Гатебуром (3 млн евро, в "Ренн").

Перечень менее значимых имен отправился в аренду, некоторые стали свободными агентами, как вот наш Виктор Коваленко. Словом, Гасперини встряхнул раздевалку и взамен поставил на таких новичков: во-первых, был полноценно выкуплен Шарль де Кетеларе (22 млн евро, из "Милана"), во-вторых, также появились Матео Ретеги (22 млн евро, из "Дженоа"), Рауль Белланова (20 млн евро, из "Торино"), Бен Годфри (12 млн евро, из "Эвертона"), Ибрагим Сулемана (7,5 млн евро, из "Кальяри"), Николо Дзаньоло (6,5 млн евро, аренда из "Галатасарая"), Одилон Коссуну (5 млн евро, аренда из "Байера"), Марко Брешианини (2 млн евро, аренда из "Фрозиноне"). Хуан Куадрадо и Руй Патрисиу присоединились на бесплатной основе.

Совсем неудивительно, почему "королеву провинциалов" так "штормит", и матчи даются с трудом. Нечто примерно похожее происходит и в "Болонье" (правда, там помимо целого ряда трансферов сменился еще и тренер). Впрочем, это нисколько не пошатнуло позиции Джан Пьеро — да, "Аталанта" не отличается стабильностью, но кредит доверия к ее руководителю большой и не обсуждается. "Шахтеру" было бы хорошо поймать оппонента, пока он растерян и склонен к негативным ноткам.

Джорджо Скальвини и Джанлука Скамакка травмированы и точно не помогут; тем не менее, в распоряжении "Гаспа" есть ключевые персонажи, готовые выполнить его установку и помешать украинцам. Вряд ли кто-то сомневается в квалифицированности Берата Джимсити, Сеада Колашинаца, Марио Пашалича, Давиде Дзаппакосты или Адемолы Лукмана.

Итог

Соперники не в удовлетворительном положении и мотивированы исправить его за счет ЛЧ. Не факт, что мы увидим яркий поединок, но точно наполненный борьбой. Только вот когда "Болонья" лишена опыта и немного растерялась, то "Аталанта" этим скилом обладает.

Не забываем о разнице в классе — "Лацио" сильно потрепал "Динамо" и наглядно продемонстрировал важность конкурентоспособной среды. УПЛ уступает во многих компонентах, поэтому быть ее лидером (а дончане даже не в тройке) — это почти ничто, если рассуждать европейскими категориями.

Конечно, мы не прячем "Шахтер", допускаем, что он способен зацепиться за результат, но не удивляйтесь, если ослабленные бергамаски подтвердят прогнозы букмекерских контор.