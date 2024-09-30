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Бенфика - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Бенфика - Атлетико: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.10.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Как "Бенфика", так и "Атлетико" имеют 16 очков в активе в своих чемпионатах, занимая третье место в турнирных таблицах.
Грядущий матч станет неплохой возможностью для "орлов" проверить свои силы в битве с испанским грандом.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 2 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 4.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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