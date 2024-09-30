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Энрике прокомментировал свое решение не включить в заявку на поединок ЛЧ Дембеле

Лига Чемпионов

Я не буду делать из этого сагу... (с)

Энрике прокомментировал свое решение не включить в заявку на поединок ЛЧ Дембеле

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал свое решение не включать в заявку Усмана Дембеле на поединок против "Арсенала" в рамках Лиги чемпионов.

"Я не буду делать из этого сагу... просто возник вопрос относительно его обязательств перед командой. Я хочу лучшего для клуба, и я оставил его без внимания. Между мной и Дембеле не было никакой драки".

1 октября состоится матч "Арсенал" - "ПСЖ". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Луис Энрике Усман Дембеле
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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