Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энрике прокомментировал свое решение не включить в заявку на поединок ЛЧ Дембеле
Я не буду делать из этого сагу... (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал свое решение не включать в заявку Усмана Дембеле на поединок против "Арсенала" в рамках Лиги чемпионов.
"Я не буду делать из этого сагу... просто возник вопрос относительно его обязательств перед командой. Я хочу лучшего для клуба, и я оставил его без внимания. Между мной и Дембеле не было никакой драки".
1 октября состоится матч "Арсенал" - "ПСЖ". Начало - в 22:00 по киевскому времени.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Заря Бартуловича побеждает в битве середняков. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Реал сообщил сроки восстановления Куртуа. Сколько матчей может сыграть Лунин?
- Симеоне: Куртуа провоцирует людей и смеётся. Провокаторы тоже должны быть наказаны
- Ждем Лунина. Куртуа - вне заявки Реала на матч ЛЧ с Лиллем
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн