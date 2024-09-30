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Барселона — Янг Бойз. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
"Барселона" — "Янг Бойз": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.10.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
"Барселона" и "Янг Бойз" проиграли в первом туре Лиги чемпионов, но очень по-разному. Да и в целом это очень разные команды.
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Каталонцы — лидер Примеры. Их подкосили травмы, полсостава лечится, но команда на ходу, и в Монако проиграла сугубо из-за удаления Эрика Гарсии на 10-й минуте (1:2). В то же время "Янг Бойз" терпят бедствие на старте сезоне, и идут аж 11-ми в чемпионате Швейцарии.
Само собой, дома "Барса" будет атаковать, пробивать, забивать. У нее самая результативная атака в Ла Лиге. Удел "Янг Бойз" - защищаться и надеяться на чудо, другие шансы у них на "Монжуике" не просматриваются.
На скольких голах по итогу остановятся Левандовский и Ямаль — мы узнаем во вторник, 1 октября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 5. Начало встречи — в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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