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Леау - о матче ЛЧ против Байера: Завтра будет тяжело, но это важный матч
Вингер выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Рафаэл Леау, левый вингер "Милана", ответил на вопрос журналиста, сможет ли итальянский гранд выиграть Лигу чемпионов.
"Лучше всего думать от игры к игре. Завтра будет тяжело, но это важный матч. Выиграть в Лиге чемпионов, это очень классно. Это придает нам уверенности.
Я хочу выиграть, и для этого нужно делать что-то для команды", - сказал футболист.
Напомним, что завтра, 1 октября, в 22:00 по киевскому времени состоится матч "Байер" - "Милан" в рамках второго тура ЛЧ.
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