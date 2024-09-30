Леау - о матче ЛЧ против Байера: Завтра будет тяжело, но это важный матч

Рафаэл Леау, левый вингер "Милана", ответил на вопрос журналиста, сможет ли итальянский гранд выиграть Лигу чемпионов.

"Лучше всего думать от игры к игре. Завтра будет тяжело, но это важный матч. Выиграть в Лиге чемпионов, это очень классно. Это придает нам уверенности.

Я хочу выиграть, и для этого нужно делать что-то для команды", - сказал футболист.