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Леау - о матче ЛЧ против Байера: Завтра будет тяжело, но это важный матч

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Вингер выступил на пресс-конференции

Леау - о матче ЛЧ против Байера: Завтра будет тяжело, но это важный матч

Getty Images/Global Images Ukraine

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Рафаэл Леау, левый вингер "Милана", ответил на вопрос журналиста, сможет ли итальянский гранд выиграть Лигу чемпионов.

"Лучше всего думать от игры к игре. Завтра будет тяжело, но это важный матч. Выиграть в Лиге чемпионов, это очень классно. Это придает нам уверенности.

Я хочу выиграть, и для этого нужно делать что-то для команды", - сказал футболист.

Напомним, что завтра, 1 октября, в 22:00 по киевскому времени состоится матч "Байер" - "Милан" в рамках второго тура ЛЧ.

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Байер (Леверкузен) Милан Рафаэль Леау
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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