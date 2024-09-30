Байер - Милан: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Очное противостояние "фармацевтов" и "дьяволов". Скорость против опыта. Во 2-м туре главного еврокубка банда Хаби Алонсо будет принимать "россонери" под руководством Пауло Фонсеки.

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Команды начну эту кампанию по-разному. "Байер" на выезде уничтожил нидерландский "Фейенорд" Брайана Приске - 4:0. В свою очередь, "Милан" на "Сан-Сиро" не сумел ничего предложить "Ливерпулю" Арне Слота (1:3).

Это будет первая очная встреча немецкой и итальянской команд, как на официальном, так и на товарищеском уровне.

Поединок второго тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Байер" - "Милан" состоится во вторник, 1-го октября 2024-го года, в 22:00. Встреча пройдет в немецком Леверкузене, на стадионе "Бай-Арена"

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