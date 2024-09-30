Шахтер отправился на матч ЛЧ с Аталантой. В обойме Пушича - 27 игроков

"Шахтер" отправился в Германию на поединок 2-го тура Лиги чемпионов c "Аталантой".

Главный тренер команды Марино Пушич взял на этот матч 27 игроков.

Напомним, что поединок состоится в среду, 2 октября на "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене и начнется в 19:45.

В первом туре ЛЧ "горняки" на выезде сыграли вничью с другой итальянской командой – "Болоньей" (0:0).