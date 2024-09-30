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Шахтер отправился на матч ЛЧ с Аталантой. В обойме Пушича - 27 игроков
В среду Шахтер сыграет с Аталантой
shakhtar.com
"Шахтер" отправился в Германию на поединок 2-го тура
Главный тренер команды Марино Пушич взял на этот матч 27 игроков.
Напомним, что поединок состоится в среду, 2 октября на "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене и начнется в 19:45.
В первом туре ЛЧ "горняки" на выезде сыграли вничью с другой итальянской командой – "Болоньей" (0:0).
⚒ Список гравців «Шахтаря», які вирушили до Німеччини на матч з «Аталантою».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 30, 2024
⭐️ Ліга чемпіонів
???? 2 жовтня ⏰ 19:45 (18:45 CET)
???? «Арена АуфШальке», Гельзенкірхен#Shakhtar #ШахтарАталанта #UCL pic.twitter.com/SY60t42sR4
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