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Шахтер отправился на матч ЛЧ с Аталантой. В обойме Пушича - 27 игроков

Лига Чемпионов

В среду Шахтер сыграет с Аталантой

Шахтер отправился на матч ЛЧ с Аталантой. В обойме Пушича - 27 игроков

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" отправился в Германию на поединок 2-го тура Лиги чемпионов c "Аталантой".

Главный тренер команды Марино Пушич взял на этот матч 27 игроков.

Напомним, что поединок состоится в среду, 2 октября на "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене и начнется в 19:45.

В первом туре ЛЧ "горняки" на выезде сыграли вничью с другой итальянской командой – "Болоньей" (0:0).

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