Наставник ПСЖ - об Артете: Сейчас он один из лучших тренеров на рынке

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике высказался о наставнике "Арсенала" накануне матча второго тура Лиги чемпионов.

"У меня хорошие воспоминания о нем как о товарище по команде. У него была очень хорошая игровая карьера и его тренерский путь начался так же.

Мы еще не встречались как тренеры, но было бы хорошо пообщаться с ним, даже если это будет всего пять минут перед матчем. Сейчас он один из лучших специалистов на рынке, Артета превратил "Арсенал" в клуб, который снова борется за титулы. Он замечательный тренер и человек", - сказал специалист.