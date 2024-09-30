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Наставник ПСЖ - об Артете: Сейчас он один из лучших тренеров на рынке

Лига Чемпионов

Энрике высказался о сопернике ПСЖ в ЛЧ

Наставник ПСЖ - об Артете: Сейчас он один из лучших тренеров на рынке

Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике высказался о наставнике "Арсенала" накануне матча второго тура Лиги чемпионов.

"У меня хорошие воспоминания о нем как о товарище по команде. У него была очень хорошая игровая карьера и его тренерский путь начался так же.

Мы еще не встречались как тренеры, но было бы хорошо пообщаться с ним, даже если это будет всего пять минут перед матчем. Сейчас он один из лучших специалистов на рынке, Артета превратил "Арсенал" в клуб, который снова борется за титулы. Он замечательный тренер и человек", - сказал специалист.

Напомним, что 1 октября состоится матч "Арсенал" - "ПСЖ". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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