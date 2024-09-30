"Завтра нам, очевидно, придется защищаться". Фонсека высказался о матче против Байера в ЛЧ

Поулу Фонсека, главный тренер "Милана", выступил на пресс-конференции накануне матча Лиги чемпионов против "Байера".

"Я всегда уверен в себе. Но это совсем другая игра. Серия А очень отличается от игр в Лиге чемпионов. Завтра нам, очевидно, придется защищаться, потому что мы играем против сильной команды, но когда мы владеем мячом, мы все равно хотим играть".