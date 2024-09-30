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"Завтра нам, очевидно, придется защищаться". Фонсека высказался о матче против Байера в ЛЧ

Лига Чемпионов

Специалист ответил на вопросы журналистов

"Завтра нам, очевидно, придется защищаться". Фонсека высказался о матче против Байера в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Поулу Фонсека, главный тренер "Милана", выступил на пресс-конференции накануне матча Лиги чемпионов против "Байера".

"Я всегда уверен в себе. Но это совсем другая игра. Серия А очень отличается от игр в Лиге чемпионов. Завтра нам, очевидно, придется защищаться, потому что мы играем против сильной команды, но когда мы владеем мячом, мы все равно хотим играть".

Напомним, что завтра, 1 октября, в 22:00 по киевскому времени состоится матч "Байер" - "Милан" в рамках второго тура ЛЧ.

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Лига чемпионов Байер (Леверкузен) Паулу Фонсека Милан
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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