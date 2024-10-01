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Лилль — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

"Лилль" — "Реал Мадрид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.10.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Лилль — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

UA-Футбол
Новина українською

"Реал” во 2-м туре ЛЧ приедет в гости к "Лиллю", и это матч двух совершенно разных по уровню команд.

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"Доги" в 1-м туре неслучайно уступили "Спортингу" почти без шансов (0:2) — они только осваиваются на уровне ЛЧ. У них есть пара сильных игроков, особенно центрфорвард Джонатан Дэвид, но общий уровень недостаточно высок. Ну, а "Реал" - это "Реал".

"Сливочным" может помешать усталость после сумасшедшего дерби с "Атлетико" (1:1) в воскресенье, а еще травма Мбаппе, но даже со всеми этими факторами команда Карло Анчелотти — большой фаворит.

Удастся ли "Лиллю" сплутать Папе Карло карты и совершить подвиг — увидим в среду, 2 октября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало встречи — в 22:00 по Киеву.

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