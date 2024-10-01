Лилль — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Реал” во 2-м туре ЛЧ приедет в гости к "Лиллю", и это матч двух совершенно разных по уровню команд.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

"Доги" в 1-м туре неслучайно уступили "Спортингу" почти без шансов (0:2) — они только осваиваются на уровне ЛЧ. У них есть пара сильных игроков, особенно центрфорвард Джонатан Дэвид, но общий уровень недостаточно высок. Ну, а "Реал" - это "Реал".

"Сливочным" может помешать усталость после сумасшедшего дерби с "Атлетико" (1:1) в воскресенье, а еще травма Мбаппе, но даже со всеми этими факторами команда Карло Анчелотти — большой фаворит.

Удастся ли "Лиллю" сплутать Папе Карло карты и совершить подвиг — увидим в среду , 2 октября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 . Начало встречи — в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Ліги чемпіонів Лілль - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>