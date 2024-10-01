Хёнесс перед матчем со Спартой: Эта домашняя игра является чем-то особенным для нас

Во втором туре Лиги чемпионов "Штутгарт" дома будет принимать пражскую "Спарту". Немцы уже были близки к тому, чтобы получить первые очки нового формата розыгрыша еврокубка, однако "Реал" сумел вырвать победу в конце встречи. Главный тренер "швабов" Себастьян Хёнесс перед игрой с чешским клубом отметил, что его подопечные твердо настроены получить в этом матче три очка.

"Для нас, клуба, города и людей, которые здесь собрались, эта домашняя игра является чем-то особенным. Мы хотим перенести это ощущение в игру. Игроки были очень сконцентрированы на последней тренировке, но они также имели должное количество игровой активности", - заявил Хёнесс.

Добавим, что поединок "Штутгарт" - "Спарта Прага" состоится 1 октября в 19:45 по киевскому времени.