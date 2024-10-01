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Зальцбург - Брест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Зальцбург - Брест. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Зальцбург - Брест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

instagram.com/fc_dynamo_kyiv

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"Зальцбург" на своем поле сыграет против "Бреста" в рамках 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе "Ред Булл Арена" и начнется в 19:45 по Киеву.

Заметим, что австрийцы в 1-м туре уступили чешской "Спарте", а французы обыграли австрийский "Штурм" (2:1).

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Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 3.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Стоит заметить, что "Брест" - будущий соперник донецкого "Шахтера" в основном раунде ЛЧ. Игра между командами состоится 22 января 2025 года.

Лига чемпионов-2024/25. 2-й тур
01.10.2024
Зальцбург, "Ред Булл Арена"
"Зальцбург" 19:45 "Брест"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3

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Трансляция матча Зальцбург - Брест
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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