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Зальцбург - Брест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Зальцбург - Брест. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
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"Зальцбург" на своем поле сыграет против "Бреста" в рамках 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе "Ред Булл Арена" и начнется в 19:45 по Киеву.
Заметим, что австрийцы в 1-м туре уступили чешской "Спарте", а французы обыграли австрийский "Штурм" (2:1).
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Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 3.
Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Стоит заметить, что "Брест" - будущий соперник донецкого "Шахтера" в основном раунде ЛЧ. Игра между командами состоится 22 января 2025 года.
Лига чемпионов-2024/25. 2-й тур
01.10.2024
Зальцбург, "Ред Булл Арена"
"Зальцбург" 19:45 "Брест"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3
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