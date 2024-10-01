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Тренер Бреста о Зальцбурге: Это команда, которая постоянно атакует и играет в тотальный футбол
Поединок для французов обещает быть тяжелым
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня продолжатся соревнования в Лиге чемпионов. Один из матчей состоится на "Ред Булл Арене", где местный "Зальцбург" будет принимать французский "Брест". Главный тренер бретонцев Эрик Руа на предматчевой пресс-конференции сказал, что его подопечных ожидает очень тяжелая игра, поскольку австрийцы очень сильны в домашних стенах.
"Мы знаем философию этого клуба: иметь много очень динамичных молодых игроков, выводить их на первый план, иметь возможность продавать их и развивать. Это команда, которая постоянно атакует и играет в тотальный футбол, с молодым тренером (Пепейн Лейндерс), который до прошлого сезона был ассистентом Юргена Клоппа в "Ливерпуле". У него есть наставления, которым он там научился. Мы должны быть в состоянии ответить на вызов физически и с точки зрения интенсивности. Мы можем это сделать. Мы знаем, что нам противостоит одна из сильнейших команд лиги с точки зрения организации, инфраструктуры и команды. Для нас это другой мир. Как и в первой игре, мы будем полны решимости оставить свой след в этом матче", - заявил Эрик Руа.
Добавим, что поединок "РБ Зальцбург" - "Брест" состоится 1 октября в 19:45.
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