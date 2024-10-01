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Байер - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Байер - Милан. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Байер - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Байер" во 2-м туре будет принимать "Милан". Игра состоится в немецком Леверкузене на стадионе "Бай-Арена".

"Фармацевты" стартовали в Лиге чемпионов с победой над "Фейенордом" (4:0), а "россонери" - с поражения от "Ливерпуля" (1:3).

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало поединка - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 2.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 2-й тур
01.10.2024
Леверкузен, "БайАрена"
"Байер" 22:00 "Милан"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2

Трансляция матча
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Трансляция матча Байер - Милан
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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