Байер - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

"Байер" во 2-м туре будет принимать "Милан". Игра состоится в немецком Леверкузене на стадионе "Бай-Арена".

"Фармацевты" стартовали в Лиге чемпионов с победой над "Фейенордом" (4:0), а "россонери" - с поражения от "Ливерпуля" (1:3).

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Начало поединка - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 2.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 2-й тур

01.10.2024

Леверкузен, "БайАрена"

"Байер" 22:00 "Милан"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2