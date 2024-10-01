Нури Шахин накануне поединка с Селтиком: Каждая игра на нашем стадионе имеет свою уникальную историю

Во втором туре Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" будет принимать на своем поле "Селтик". Главный тренер "черно-желтых" Нури Шахин надеется на большую поддержку трибун в игре против шотландского клуба.

"Они [болельщики] должны просто делать то, что они всегда делают, а мы должны остальное закончить на поле. Никогда не следует воспринимать как должное то, что мы имеем привилегию переживать такие вечера, как этот, это было невероятно на протяжении многих лет. Каждая игра на нашем стадионе имеет свою уникальную историю", - подчеркнул Нури Шахин.

Добавим, что матч "Боруссия Дортмунд" - "Селтик" состоится 1 октября в 22:00.