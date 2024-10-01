Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нури Шахин накануне поединка с Селтиком: Каждая игра на нашем стадионе имеет свою уникальную историю
В прошлом сезоне это помогло дортмундцам дойти до финала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во втором туре Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" будет принимать на своем поле "Селтик". Главный тренер "черно-желтых" Нури Шахин надеется на большую поддержку трибун в игре против шотландского клуба.
"Они [болельщики] должны просто делать то, что они всегда делают, а мы должны остальное закончить на поле. Никогда не следует воспринимать как должное то, что мы имеем привилегию переживать такие вечера, как этот, это было невероятно на протяжении многих лет. Каждая игра на нашем стадионе имеет свою уникальную историю", - подчеркнул Нури Шахин.
Добавим, что матч "Боруссия Дортмунд" - "Селтик" состоится 1 октября в 22:00.
Популярное сейчас
- Вацко – о заявке сборной на октябрь: Удивлен одной фамилией в резервном списке. Это напоминание киевским динамовцам
- Ливерпуль определился с суммой за потенциальный трансфер Мудрика
- Скандал вокруг Интера: Индзаги подозревают в связях с ультрас
- UA-Футбол представляет соперника Шахтера: Аталанта (Италия)
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе