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ПСВ - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

ПСВ - Спортинг. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

ПСВ - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСВ" примет "Спортинг" во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Обе команды лидируют в своих чемпионатах - Нидерландах и Португалии соответственно.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Игра пройдет в Эйндховене и начнется в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 8.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

К слову, "ПСВ" - будущий соперник донецкого "Шахтера" в основном раунде ЛЧ. Игра между командами состоится 27 ноября.

Лига чемпионов-2024/25. 2-й тур
01.10.2024
Эйндховен, "Филипс"
"ПСВ" 22:00 "Спортинг"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 8

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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