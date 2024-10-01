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ПСВ - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
ПСВ - Спортинг. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСВ" примет "Спортинг" во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Обе команды лидируют в своих чемпионатах - Нидерландах и Португалии соответственно.
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Игра пройдет в Эйндховене и начнется в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 8.
Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
К слову, "ПСВ" - будущий соперник донецкого "Шахтера" в основном раунде ЛЧ. Игра между командами состоится 27 ноября.
Лига чемпионов-2024/25. 2-й тур
01.10.2024
Эйндховен, "Филипс"
"ПСВ" 22:00 "Спортинг"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 8
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