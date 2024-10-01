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Штутгарт – Спарта Прага. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Штутгарт – Спарта Прага: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Штутгарт" после потерь немалой группы игроков пытается демонстрировать ту же игру, которая приносила результат в прошлом сезоне. Пока это удается делать, но не без потерь очков: в минувшие выходные "швабы" в меньшинстве спаслись от поражения против "Вольфсбурга" благодаря голу Дениза Ундава. В первом туре Лиги чемпионов немцы были близки к сенсации на "Сантьяго Бернабеу", однако "Реал" не позволил им забрать оттуда даже одно очко.
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Что касается пражской "Спарты", то столичный клуб в еврокубке стартовал с очень уверенной победы над "Зальцбургом" и это можно считать большим успехом для чехов. "Красные" в своем чемпионате держат очень высокий уровень результатов, однако в последнем туре дома уступили "Сигме", что в свою очередь является сенсационным результатом для них. Удастся ли чехам навязать борьбу "Штутгарту", в этом можно будет убедиться сегодня на "Мерседес-Бенц Арене".
Лига Чемпионов, этап лиги, 2-й тур
1 октября. 22:00. Штутгарт. "Мерседес-Бенц Арена"
Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва)
Трансляция: Megogo Football 2
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