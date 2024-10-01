Алонсо: Ожидаем от Милана высокоинтеллектуальной игры

Наставник леверкузенского "Байера" поделился ожиданиями от матча с "Миланом" во втором туре Лиге чемпионов.

"Это матч против одной из величайшей команды в истории футбола. "Милан" - топ-клуб с большим количеством качественных исполнителей. У них есть опасные игроки, которые хорошо взаимодействуют на поле. Поэтому нам нужно будет выложиться на полную и сыграть с высокой концентрацией, как всегда.

Мы ожидаем от "Милана" высокоинтеллектуальной игры. Они готовы защищаться глубоко, но могут и доминировать во владении мячом. Мы должны быть готовы к любой ситуации", - отметил испанец на пресс-конференции.