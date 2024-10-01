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Алонсо: Ожидаем от Милана высокоинтеллектуальной игры

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"Фармацевты" готовятся к разным сценариям

Алонсо: Ожидаем от Милана высокоинтеллектуальной игры

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник леверкузенского "Байера" поделился ожиданиями от матча с "Миланом" во втором туре Лиге чемпионов.

"Это матч против одной из величайшей команды в истории футбола. "Милан" - топ-клуб с большим количеством качественных исполнителей. У них есть опасные игроки, которые хорошо взаимодействуют на поле. Поэтому нам нужно будет выложиться на полную и сыграть с высокой концентрацией, как всегда.

Мы ожидаем от "Милана" высокоинтеллектуальной игры. Они готовы защищаться глубоко, но могут и доминировать во владении мячом. Мы должны быть готовы к любой ситуации", - отметил испанец на пресс-конференции.

Поединок между "Байером" и "Миланом" состоится сегодня, 1 октября, в 22:00.

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Хаби Алонсо Лига чемпионов Байер (Леверкузен) Милан
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Источник:
Bayer 04
Опубликовал: Александр Бураков
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