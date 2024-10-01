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Арсенал - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Арсенал - ПСЖ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Для "Арсенала" последние недели выдались невероятно изнурительными. За 13 дней "канониры" проведут свой 5-й матч во всех турнирах, три из которых с вывеской топ.
ПСЖ, в то же время, выпал самый сложный календарь в ЛЧ из всех 36 команд, потому разбрасываться очками чемпионы Франции себе позволить не могут.
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Лига чемпионов-2024/25. 2-й тур
Лондон, Эмирейтс
Арсенал – ПСЖ 22:00
Трансляция – Megogo
Трансляция матча Арсенал - ПСЖСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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