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Арсенал - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Арсенал - ПСЖ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Арсенал - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Для "Арсенала" последние недели выдались невероятно изнурительными. За 13 дней "канониры" проведут свой 5-й матч во всех турнирах, три из которых с вывеской топ.

ПСЖ, в то же время, выпал самый сложный календарь в ЛЧ из всех 36 команд, потому разбрасываться очками чемпионы Франции себе позволить не могут.

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Лига чемпионов-2024/25. 2-й тур

Лондон, Эмирейтс

Арсенал – ПСЖ 22:00

Трансляция – Megogo

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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