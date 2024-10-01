Симоне Индзаги о новом формате ЛЧ: Вы не можете делать расчеты, потому что это своего рода одноразовая игра

Сегодня стартует второй тур Лиги чемпионов. В одном из матчей встретятся между собой "Интер" и "Црвена Звезда". На предматчевой пресс-конференции главный тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги заявил, что еще не определился со стартовым составом команды и частично на это влияет новый формат еврокубкового турнира.

"Я все еще должен выбрать между Лаутаро (Мартинесом), (Маркусом) Тюрамом, (Марко) Арнаутовичем и (Мехди) Тареми. Они, вероятно, будут иметь хороший шанс сыграть все четверо. Я не знаю, кто выйдет в старте, поскольку я должен буду оценить их после тренировки. В прошлом году после первых двух игр вы могли подвести итоги и понять, как могут сложиться игры, потому что тогда вы знали, что в третьей и четвертой игре вы будете играть с одним и тем же соперником, дома и на выезде. Сейчас это выглядит совсем иначе. Это формула победы с двумя дополнительными играми, что добавляет еще больше трудностей. Вы не можете делать расчеты, потому что это своего рода одноразовая игра", - цитирует Симоне Индзаги beIN Sports.

Добавим, что матч "Интер" - "Црвена Звезда" состоится 1 октября в 22:00 на стадионе "Джузеппе Меацца".