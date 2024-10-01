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Шахтер – Аталанта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Шахтер - Аталанта: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.10.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Шахтер – Аталанта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

В среду состоится матч второго тура Лиги чемпионов 2024/25, в котором "Шахтер" будет принимать "Аталанту". Непростое испытание ожидает "горняков".

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В первом туре обе команды сыграли вничью. "Шахтер" на выезде против "Болоньи" - 0:0, а "Аталанта" дома с таким же счетом сыграла вничью с "Арсеналом". Чемпионы Украины сейчас не в лучшем состоянии, потому поединок ожидается очень сложным.

Смотрите трансляцию матча в среду, 2 октября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало встречи — в 19:45 по Киеву.

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Трансляция матча Шахтер - Аталанта
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Пригода
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