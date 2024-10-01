Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роджерс - о матче с Боруссией Д: Сыграем против команды, которая бросает вызов представителям элитного футбола
Намечается интересная встреча
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс дал комментарий перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией".
"Для нас это возможность вывести нашу игру на новый уровень. Думаю, наши результаты за последние шесть-семь месяцев только улучшаются.
Теперь мы вышли на этот уровень, и не питаем никаких иллюзий насчет этого. Мы сыграем против команды, которая бросает вызов представителям элитного футбола.
Я не ищу совершенства, я просто хочу, чтобы с нами было очень, очень сложно играть, и чтобы мы отдавали все, что у нас есть. Нам надо показать свою игру, которая заключается в том, чтобы давить на соперника, сражаться и бежать", - сказал Роджерс на пресс-конференции.
Поединок "Боруссия" - "Селтик" пройдёт 1 октября. Начало - в 22:00 по Киеву.
Популярное сейчас
- Вацко – о заявке сборной на октябрь: Удивлен одной фамилией в резервном списке. Это напоминание киевским динамовцам
- Ливерпуль определился с суммой за потенциальный трансфер Мудрика
- Известный украинский тренер может принять запорожский Металлург
- UA-Футбол представляет соперника Шахтера: Аталанта (Италия)
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе