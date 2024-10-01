Роджерс - о матче с Боруссией Д: Сыграем против команды, которая бросает вызов представителям элитного футбола

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс дал комментарий перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией".

"Для нас это возможность вывести нашу игру на новый уровень. Думаю, наши результаты за последние шесть-семь месяцев только улучшаются.

Теперь мы вышли на этот уровень, и не питаем никаких иллюзий насчет этого. Мы сыграем против команды, которая бросает вызов представителям элитного футбола.

Я не ищу совершенства, я просто хочу, чтобы с нами было очень, очень сложно играть, и чтобы мы отдавали все, что у нас есть. Нам надо показать свою игру, которая заключается в том, чтобы давить на соперника, сражаться и бежать", - сказал Роджерс на пресс-конференции.