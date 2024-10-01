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Интер - Црвена Звезда. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Интер - Црвена Звезда: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Интер - Црвена Звезда. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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С 30-го августа положительные матчи "Интера" идут не подряд, а через один. 4:0 над "Аталантой", затем 1:1 в Монце против аутсайдера Серии А, затем 0:0 в Манчестере против "Сити", затем поражение от "Милана", затем победа над "Удинезе". Удастся ли начать хорошую серию дома против вроде бы удобной "Црвены Звезды"? Или же проблемы чемпиона Италии приведут к сенсации?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 1 октября.

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Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Второй тур

1 октября. 22:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Црвена Звезда"

Главный судья: Феликс Цвайер (Германия)

Трансляция: Megogo Football 6

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Трансляция матча "Интер" — "Црвена Звезда"
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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