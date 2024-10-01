Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона – Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Барселона – Янг Бойз: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барса" после неприятного поражения 2:4 от "Осасуны" в Ла Лиге примет "Янг Бойз", который, в свою очередь, проиграл 0:1 в швейцарской лиге "Грассхопперу".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Называть фаворита и андердога даже не стоит - сами все понимаете. Да, команда Флика будет атаковать. Да, "Янг Бойз" даже ничья будет как победа. И, конечно, добыть ее будет невероятно сложно.
Лига Чемпионов, этап лиги, 2-й тур
1 октября. 22:00. Барселона. "Монжуик"
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)
Трансляция: Megogo Football 5
Популярное сейчас
- Игроки Александрии получили двойную премию за победу над Шахтером
- Вацко – о заявке сборной на октябрь: Удивлен одной фамилией в резервном списке. Это напоминание киевским динамовцам
- Машина застряла в болоте. Наши за границей. Италия
- Звезда ПСЖ исключен решением Энрике из заявки на матч Лиги чемпионов с Арсеналом
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе