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Стали известны комментаторы матча Шахтер - Аталанта в Лиге чемпионов
Игра состоится 2 октября
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Стали известны имена комментаторов, которые будут работать на матче 2-го раунда общего этапа Лиги чемпионов-2024/25 "Шахтер" - "Аталанта".
Ими стали Владимир Зверов и Виталий Кравченко.
Поединок будет транслировать MEGOGO - официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине.
Игра пройдет 2 октября в немецком Гельзенкирхене на стадионе "Фельтинс-Арена". Начало - в 19:45 по киевскому времени.
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Алина Ерофеева
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