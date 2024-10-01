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Стали известны комментаторы матча Шахтер - Аталанта в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Игра состоится 2 октября

Стали известны комментаторы матча Шахтер - Аталанта в Лиге чемпионов

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Стали известны имена комментаторов, которые будут работать на матче 2-го раунда общего этапа Лиги чемпионов-2024/25 "Шахтер" - "Аталанта".

Ими стали Владимир Зверов и Виталий Кравченко.

Поединок будет транслировать MEGOGO - официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине.

Игра пройдет 2 октября в немецком Гельзенкирхене на стадионе "Фельтинс-Арена". Начало - в 19:45 по киевскому времени.

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Алина Ерофеева
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