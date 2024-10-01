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Гвардиола перед матчем со Слованом: Надеюсь, мы снова сможем быть агрессивной командой и добиться результата
Испанец и дальше не сможет рассчитывать на Кевина де Брюйне
Getty Images / Global Images Ukraine
Во втором туре Лиги чемпионов "Слован Братислава" будет принимать у себя "Манчестер Сити". Пеп Гвардиола в начале сезона столкнулся с немалыми проблемами, поскольку Родри и Оскар Бобб получили длительные повреждения, а Кевин де Брюйне был вынужден покинуть поле во время первого матча Лиги чемпионов УЕФА против "Интера" из-за травмы бедра. Главный тренер "горожан" на предматчевой пресс-конференции отметил, что бельгиец продолжает свою реабилитацию, поэтому не сможет на него рассчитывать на этой неделе.
"Надеюсь, после международного перерыва он [Кевин] вернется. В целом мы готовы выставить лучшую команду, чтобы соревноваться и победить их ["Слован"]. Это команда, которая, я бы сказал, играет смело. Я видел игру против "Селтика" и они не боялись играть. Они не боялись комбинировать со своим нападающим и искали ключ к воротам соперника. Неважно, Лига Чемпионов или нет, я всегда с невероятным уважением отношусь ко всем командам, особенно, когда ты играешь на выезде. Надеюсь, мы снова сможем быть агрессивной командой и достичь результата", - заявил Пеп Гвардиола.
Добавим, что поединок "Слован Братислава" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 1 октября, в 22:00.
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