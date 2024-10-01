  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Гвардиола перед матчем со Слованом: Надеюсь, мы снова сможем быть агрессивной командой и добиться результата
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола перед матчем со Слованом: Надеюсь, мы снова сможем быть агрессивной командой и добиться результата

Лига Чемпионов

Испанец и дальше не сможет рассчитывать на Кевина де Брюйне

Гвардиола перед матчем со Слованом: Надеюсь, мы снова сможем быть агрессивной командой и добиться результата

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Во втором туре Лиги чемпионов "Слован Братислава" будет принимать у себя "Манчестер Сити". Пеп Гвардиола в начале сезона столкнулся с немалыми проблемами, поскольку Родри и Оскар Бобб получили длительные повреждения, а Кевин де Брюйне был вынужден покинуть поле во время первого матча Лиги чемпионов УЕФА против "Интера" из-за травмы бедра. Главный тренер "горожан" на предматчевой пресс-конференции отметил, что бельгиец продолжает свою реабилитацию, поэтому не сможет на него рассчитывать на этой неделе.

"Надеюсь, после международного перерыва он [Кевин] вернется. В целом мы готовы выставить лучшую команду, чтобы соревноваться и победить их ["Слован"]. Это команда, которая, я бы сказал, играет смело. Я видел игру против "Селтика" и они не боялись играть. Они не боялись комбинировать со своим нападающим и искали ключ к воротам соперника. Неважно, Лига Чемпионов или нет, я всегда с невероятным уважением отношусь ко всем командам, особенно, когда ты играешь на выезде. Надеюсь, мы снова сможем быть агрессивной командой и достичь результата", - заявил Пеп Гвардиола.

Добавим, что поединок "Слован Братислава" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 1 октября, в 22:00.

По теме
yellow-arrow
Джон Стоунз: Я надеюсь, что мы сможем воспроизвести еще лучшие моменты, чем в финале Лиги чемпионов
yellow-arrow
Тренер Янг Бойза: Талант Ямаля исключителен, но не будет никакой индивидуальной опеки
yellow-arrow
Стали известны комментаторы матча Шахтер - Аталанта в Лиге чемпионов
Лига чемпионов Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Манчестер Сіті
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости