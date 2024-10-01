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Тренер Янг Бойза: Талант Ямаля исключителен, но не будет никакой индивидуальной опеки
Упор на общую организацию
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Янг Бойз" Патрик Рамен оценил нынешнее состояние "Барселоны" и отдельно высказался о вингере каталонцев Ламине Ямале.
"В последние годы у "Барсы" всегда была отличная, топовая команда. Каждый раз, когда приходит новый тренер, происходят корректировки. Флик хорошо начал, они играют превосходно, потому что у него очень качественный состав. Но мы постараемся играть с большой интенсивностью.
Ямаль? Он отличный игрок, его талант исключителен. То, чего он добился в столь юном возрасте - невероятно. Но не будет никакой индивидуальной опеки, мы постараемся контролировать его как команда. Мы должны быть организованы", - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.
Матч "Барселона" - "Янг Бойз" состоится 1 октября. Начало - в 22:00.
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