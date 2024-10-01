  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Тренер Янг Бойза: Талант Ямаля исключителен, но не будет никакой индивидуальной опеки
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Янг Бойза: Талант Ямаля исключителен, но не будет никакой индивидуальной опеки

Лига Чемпионов

Упор на общую организацию

Тренер Янг Бойза: Талант Ямаля исключителен, но не будет никакой индивидуальной опеки

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Янг Бойз" Патрик Рамен оценил нынешнее состояние "Барселоны" и отдельно высказался о вингере каталонцев Ламине Ямале.

"В последние годы у "Барсы" всегда была отличная, топовая команда. Каждый раз, когда приходит новый тренер, происходят корректировки. Флик хорошо начал, они играют превосходно, потому что у него очень качественный состав. Но мы постараемся играть с большой интенсивностью.

Ямаль? Он отличный игрок, его талант исключителен. То, чего он добился в столь юном возрасте - невероятно. Но не будет никакой индивидуальной опеки, мы постараемся контролировать его как команда. Мы должны быть организованы", - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

Матч "Барселона" - "Янг Бойз" состоится 1 октября. Начало - в 22:00.

По теме
yellow-arrow
Джон Стоунз: Я надеюсь, что мы сможем воспроизвести еще лучшие моменты, чем в финале Лиги чемпионов
yellow-arrow
Гвардиола перед матчем со Слованом: Надеюсь, мы снова сможем быть агрессивной командой и добиться результата
yellow-arrow
Стали известны комментаторы матча Шахтер - Аталанта в Лиге чемпионов
Барселона Янг Бойз (Берн) тренер Ламин Ямаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости