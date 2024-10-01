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Джон Стоунз: Я надеюсь, что мы сможем воспроизвести еще лучшие моменты, чем в финале Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Англичанин готов заменить травмированного Родри

Джон Стоунз: Я надеюсь, что мы сможем воспроизвести еще лучшие моменты, чем в финале Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня "Манчестер Сити" будет играть в Братиславе против местного "Слована". Несмотря на то, что команда Пепа Гвардиолы является ярко выраженным фаворитом этого противостояния, в его команде есть существенные потери, в частности Родри, который из-за травмы выбыл до конца сезона. На предматчевой пресс-конференции Джон Стоунз подчеркнул, что готов заменить испанца на этой позиции, если об этом попросит тренер.

"За последние два года я часто выходил в полузащиту. В финале Лиги чемпионов 2023 года было сложно, поскольку я играл выше, что было для меня новым, [но] мне понравилось. На какой бы позиции меня ни попросили сыграть, или кто бы ни играл в полузащите, он уже играл там раньше и знает, что от него требует тренер. И я надеюсь, что мы сможем воспроизвести еще лучшие моменты, чем в финале Лиги чемпионов. [Травма Родри] была тяжелой новостью для всех нас. Я говорил с ним вчера, и он чувствует себя хорошо, восстанавливается. Это печально, потому что стандарт, который он установил в течение последнего сезона, был невероятным. Мы знаем, что он является ключевым игроком для нас, но мы хотим, чтобы он вернулся как можно быстрее. Мы знаем, что это займет много времени, но у нас есть много качественных игроков, способных заменить его на этой позиции", - заявил Джон Стоунз.

Добавим, что матч "Слован Братислава" - "Манчестер Сити" состоится 1 октября в 22:00.

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Манчестер Сити Джон Стоунз
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Источник:
Манчестер Сіті
Опубликовал: Александр Гресь
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