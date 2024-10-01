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Рубен Аморим перед игрой с ПСВ: Мы подготовились к игре как можно лучше, чтобы добыть три очка, но мы должны быть начеку
Португалец ожидает тяжелого противостояния
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в Эйндховене встретятся между собой "ПСВ" и лиссабонский "Спортинг". Нидерландский клуб в первом туре уступил на выезде "Ювентурсу", поэтому будет настроен на взятие очков в домашнем матче. Главный тренер "львов" Рубен Аморим на предматчевой пресс-конференции отметил, что хочет, чтобы его команда сделала следующий шаг и вышла на новый уровень в Лиге чемпионов.
"Я думаю, что все зависит от деталей. Мы подготовились к игре как можно лучше, чтобы получить три очка, но мы должны быть наготове. Легче иметь цифры, когда команда играет хорошо и чаще попадает в штрафную соперника, поэтому мы можем улучшить нашу статистику. Вы видите, что мы вышли на другой уровень. Раньше говорили, что мы не доживем до Рождества, что мы не будем бороться за чемпионство. Сейчас мы очень конкурентоспособны, у нас есть эта последовательность в Португалии, и я надеюсь, что мы сможем сделать следующий шаг в Европе", - заявил Аморим.
Добавим, что поединок "ПСВ" - "Спортинг Лиссабон" состоится 1 октября в 22:00.
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