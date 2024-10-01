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Воробей: Если Шахтер зацепиться за ничью с Аталантой, то это будет хороший результат

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Экс-форвард поделился прогнозом на ближайший матч "горняков"

Воробей: Если Шахтер зацепиться за ничью с Аталантой, то это будет хороший результат

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Экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей рассказал, чего ожидает от "горняков" в матче против "Аталанты".

"Прежде всего я жду положительного результата, но "Шахтеру" будет очень тяжело, еще тяжелее, чем с "Болоньей". Наши команды не умеют играть с итальянцами. Результат мне сложно прогнозировать, потому что "Шахтер" сейчас показывает далеко не тот результат, который болельщики от него ждут. Если донецкая команда зацепиться за ничью с "Аталантой", то это будет хороший результат.

Стоит ли увольнять Пушича? Это решать руководству, но сейчас результата нет. Ближайшие две-три игры в Лиге чемпионов покажут - провальный сезон для "Шахтера" или нет. Тогда и решится судьба Пушича", - сказал Воробей.

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Матч 2-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Аталанта" состоится в среду, 2 октября и начнется в 19:45 по Киеву.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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