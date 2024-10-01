Воробей: Если Шахтер зацепиться за ничью с Аталантой, то это будет хороший результат

Экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей рассказал, чего ожидает от "горняков" в матче против "Аталанты".

"Прежде всего я жду положительного результата, но "Шахтеру" будет очень тяжело, еще тяжелее, чем с "Болоньей". Наши команды не умеют играть с итальянцами. Результат мне сложно прогнозировать, потому что "Шахтер" сейчас показывает далеко не тот результат, который болельщики от него ждут. Если донецкая команда зацепиться за ничью с "Аталантой", то это будет хороший результат.

Стоит ли увольнять Пушича? Это решать руководству, но сейчас результата нет. Ближайшие две-три игры в Лиге чемпионов покажут - провальный сезон для "Шахтера" или нет. Тогда и решится судьба Пушича", - сказал Воробей.