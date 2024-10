Не сыграют шесть игроков. Аталанта объявила заявку на матч с Шахтером

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини вызвал 23 футболиста на поединок против донецкого "Шахтёра" во втором туре основного этапа Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что в списке отсутствуют Маттео Руджери, Джорджо Скальвини, Рафаэл Толой, Марко Брешианини, Исак Хин и Джанлука Скамакка.

Матч "Аталанта" - "Шахтёр" состоится 2 октября в Бергамо. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву.

