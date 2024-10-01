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Не сыграют шесть игроков. Аталанта объявила заявку на матч с Шахтером
Немалые кадровые потери у итальянского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини вызвал 23 футболиста на поединок против донецкого "Шахтёра" во втором туре основного этапа Лиги чемпионов.
Стоит отметить, что в списке отсутствуют Маттео Руджери, Джорджо Скальвини, Рафаэл Толой, Марко Брешианини, Исак Хин и Джанлука Скамакка.
Матч "Аталанта" - "Шахтёр" состоится 2 октября в Бергамо. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву.
Nerazzurri in partenza per Gelsenkirchen ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) October 1, 2024
The group departing for Germany ????#ShaktarAtalanta #UCL #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/a4opjxVQMA
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