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Не сыграют шесть игроков. Аталанта объявила заявку на матч с Шахтером

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Не сыграют шесть игроков. Аталанта объявила заявку на матч с Шахтером

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини вызвал 23 футболиста на поединок против донецкого "Шахтёра" во втором туре основного этапа Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что в списке отсутствуют Маттео Руджери, Джорджо Скальвини, Рафаэл Толой, Марко Брешианини, Исак Хин и Джанлука Скамакка.

Матч "Аталанта" - "Шахтёр" состоится 2 октября в Бергамо. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву.

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Источник:
Atalanta
Опубликовал: Александр Бураков
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