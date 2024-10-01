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Ливерпуль - Болонья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

На этот раз Винченцо Итальяно точно не против ничьей

Ливерпуль - Болонья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Болонью" можно смело называть самой миролюбивой командой всей Европы. 5 из 7 их матчей в этом сезоне завершились вничью и этот результат уже успел надоесть местным болельщиками и лично Винценцо Итальяно.

Кажется, что на этот раз он был бы точно не против ничейного результата, ведь его команда едет на "Энфилд".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 2 октября.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 5.

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Болонья"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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