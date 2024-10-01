Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль - Болонья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
На этот раз Винченцо Итальяно точно не против ничьей
Getty Images / Global Images Ukraine
"Болонью" можно смело называть самой миролюбивой командой всей Европы. 5 из 7 их матчей в этом сезоне завершились вничью и этот результат уже успел надоесть местным болельщиками и лично Винценцо Итальяно.
Кажется, что на этот раз он был бы точно не против ничейного результата, ведь его команда едет на "Энфилд".
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 2 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 5.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Свитолина: Работаю с психологом, чтобы понять, почему у меня такие немного завышенные ожидания от себя
- Идеальный Джордан, центр Динамо и атака Полесья. Символическая сборная 8-го тура УПЛ
- Машина застряла в болоте. Наши за границей. Италия
- Звезда ПСЖ исключен решением Энрике из заявки на матч Лиги чемпионов с Арсеналом
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе