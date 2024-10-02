Ливерпуль – Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

В последние недели наблюдается какая-то усталость в игре команды Арне Слота. Он и сам на конференции после прошлого матча говорил, что да, действительно физически трудно вытягивать вот такой расклад матчей.

Однако усталость не помешала им обыграть "Вулверхэмптон" и, почти наверняка, не помешает обыграть и "Болонью". Но надо хорошенько постараться.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 2 октября.

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Лига Чемпионов, этап лиги, 2-й тур

2 октября. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Никола Дабанович (Черногория)

Трансляция: Megogo Football 5

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