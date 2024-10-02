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Ливерпуль – Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Уставшие, но все еще мощные мерсисайдцы

Ливерпуль – Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В последние недели наблюдается какая-то усталость в игре команды Арне Слота. Он и сам на конференции после прошлого матча говорил, что да, действительно физически трудно вытягивать вот такой расклад матчей.

Однако усталость не помешала им обыграть "Вулверхэмптон" и, почти наверняка, не помешает обыграть и "Болонью". Но надо хорошенько постараться.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 2 октября.

Лига Чемпионов, этап лиги, 2-й тур

2 октября. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Никола Дабанович (Черногория)

Трансляция: Megogo Football 5

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Болонья"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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