Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль – Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Уставшие, но все еще мощные мерсисайдцы
Getty Images / Global Images Ukraine
В последние недели наблюдается какая-то усталость в игре команды Арне Слота. Он и сам на конференции после прошлого матча говорил, что да, действительно физически трудно вытягивать вот такой расклад матчей.
Однако усталость не помешала им обыграть "Вулверхэмптон" и, почти наверняка, не помешает обыграть и "Болонью". Но надо хорошенько постараться.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 2 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Лига Чемпионов, этап лиги, 2-й тур
2 октября. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория)
Трансляция: Megogo Football 5
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Бывший защитник Металлиста 1925 завершил карьеру в 33 года
- Арсенал сильнее ПСЖ, победы Барсы и Сити, Иньеста завершил карьеру. Главные новости за 1 октября
- Тут вам не Лига 1. Арсенал — ПСЖ 2:0. Видео голов и обзор матча
- Звезда ПСЖ исключен решением Энрике из заявки на матч Лиги чемпионов с Арсеналом
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО