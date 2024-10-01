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Бэйли - о матче ЛЧ против Баварии: Мы сделаем все возможное, чтобы одержать победу

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Вингер Астон Виллы поделился своими мыслями о матче второго тура ЛЧ

Бэйли - о матче ЛЧ против Баварии: Мы сделаем все возможное, чтобы одержать победу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Правый вингер "Астон Виллы" Леон Бэйли высказался накануне матча второго тура Лиги чемпионов против "Баварии".

"Это будет интересный матч. Мы знаем, что "Бавария" была блестящей в Лиге чемпионов на протяжении многих лет, и мы пытаемся снова стать той командой, которая регулярно играет в Европе. Это команды, с которыми хочется встречаться. Это то, ради чего мы работали - играть в Лиге чемпионов и против этих великих команд. Обращаюсь к болельщикам - просто окажите нам лучшую поддержку, которую вы можете, и мы сделаем все возможное, чтобы одержать победу".

Напомним, что матч "Астон Вилла" - "Бавария" состоится 2 октября в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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