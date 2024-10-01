Бэйли - о матче ЛЧ против Баварии: Мы сделаем все возможное, чтобы одержать победу

Правый вингер "Астон Виллы" Леон Бэйли высказался накануне матча второго тура Лиги чемпионов против "Баварии".

"Это будет интересный матч. Мы знаем, что "Бавария" была блестящей в Лиге чемпионов на протяжении многих лет, и мы пытаемся снова стать той командой, которая регулярно играет в Европе. Это команды, с которыми хочется встречаться. Это то, ради чего мы работали - играть в Лиге чемпионов и против этих великих команд. Обращаюсь к болельщикам - просто окажите нам лучшую поддержку, которую вы можете, и мы сделаем все возможное, чтобы одержать победу".