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Пуканыч: Шахтер - Аталанта - это будет соперничество стилей, тренерских мыслей

Лига Чемпионов
Обновлено

Горнякам будет непросто

Пуканыч: Шахтер - Аталанта - это будет соперничество стилей, тренерских мыслей

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

Бывший полузащитник "Шахтера" и национальной сборной Украины Адриан Пуканыч поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов, в котором "горняки" сыграют с "Аталантой".

"У завтрашних соперников общее то, что они недостаточно удачно стартовали на внутренней арене. Но УПЛ, Серия А и Лига чемпионов – разные соревнования и у футболистов будет возможность реабилитироваться как раз в самом престижном континентальном турнире. Не исключено, что на выступлении "Шахтера" и "Аталанты" сказываются кадровые потери. С другой стороны, статусность Лиги чемпионов заставит участников действовать с максимальной выкладкой.

Что же касается стилистики игры, то здесь уже мало общего. "Аталанта" действует в три центральных защитника и с помощью агрессивного высокого прессинга пытается давить на оппонента. Вырваться из таких тисков сложно. Но, убежден, что у "горняков" будет четкий план, как выходить из-под прессинга и использовать пространство у владений гостей.

Это соперничество стилей, тренерских мыслей изрядно подогревает интерес к завтрашнему противостоянию. После потерь очков в стартовом туре, обе команды будут играть на победу. Хотя следует заметить, что сейчас у "Шахтера" и "Аталанты" хромает реализация", - сказал Пуканыч.

Напомним, что поединок "Шахтер" – "Аталанта" состоится 2 октября и начнется в 19.45 по Киеву.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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