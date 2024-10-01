Пуканыч: Шахтер - Аталанта - это будет соперничество стилей, тренерских мыслей

Бывший полузащитник "Шахтера" и национальной сборной Украины Адриан Пуканыч поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов , в котором "горняки" сыграют с "Аталантой".

"У завтрашних соперников общее то, что они недостаточно удачно стартовали на внутренней арене. Но УПЛ, Серия А и Лига чемпионов – разные соревнования и у футболистов будет возможность реабилитироваться как раз в самом престижном континентальном турнире. Не исключено, что на выступлении "Шахтера" и "Аталанты" сказываются кадровые потери. С другой стороны, статусность Лиги чемпионов заставит участников действовать с максимальной выкладкой.

Что же касается стилистики игры, то здесь уже мало общего. "Аталанта" действует в три центральных защитника и с помощью агрессивного высокого прессинга пытается давить на оппонента. Вырваться из таких тисков сложно. Но, убежден, что у "горняков" будет четкий план, как выходить из-под прессинга и использовать пространство у владений гостей.

Это соперничество стилей, тренерских мыслей изрядно подогревает интерес к завтрашнему противостоянию. После потерь очков в стартовом туре, обе команды будут играть на победу. Хотя следует заметить, что сейчас у "Шахтера" и "Аталанты" хромает реализация", - сказал Пуканыч.