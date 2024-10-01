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Пуканыч: Шахтер - Аталанта - это будет соперничество стилей, тренерских мыслей
Горнякам будет непросто
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Бывший полузащитник "Шахтера" и национальной сборной Украины Адриан Пуканыч поделился ожиданиями от матча 2-го тура
"У завтрашних соперников общее то, что они недостаточно удачно стартовали на внутренней арене. Но УПЛ, Серия А и Лига чемпионов – разные соревнования и у футболистов будет возможность реабилитироваться как раз в самом престижном континентальном турнире. Не исключено, что на выступлении "Шахтера" и "Аталанты" сказываются кадровые потери. С другой стороны, статусность Лиги чемпионов заставит участников действовать с максимальной выкладкой.
Что же касается стилистики игры, то здесь уже мало общего. "Аталанта" действует в три центральных защитника и с помощью агрессивного высокого прессинга пытается давить на оппонента. Вырваться из таких тисков сложно. Но, убежден, что у "горняков" будет четкий план, как выходить из-под прессинга и использовать пространство у владений гостей.
Это соперничество стилей, тренерских мыслей изрядно подогревает интерес к завтрашнему противостоянию. После потерь очков в стартовом туре, обе команды будут играть на победу. Хотя следует заметить, что сейчас у "Шахтера" и "Аталанты" хромает реализация", - сказал Пуканыч.
Напомним, что поединок "Шахтер" – "Аталанта" состоится 2 октября и начнется в 19.45 по Киеву.
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