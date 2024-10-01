Аталанта изменила планы на матч ЛЧ против Шахтера из-за инцидента в аэропорту Бергамо

Инцидент в аэропорту "Орио аль Серио" в Бергамо заставил футболистов "Аталанты" изменить свои планы перед матчем Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

Как стало известно, во время посадки самолета из Барселоны взорвалась шина, что повредило взлетно-посадочную полосу. В результате аэропорт был временно закрыт.

Из-за этой ситуации "Аталанта была вынуждена отменить свой рейс из Бергамо и вылететь из другого аэропорта. Команда отправилась в Верону, чтобы оттуда следовать в Гельзенкирхен.

Напомним, что матч второго тура ЛЧ "Шахтер" - "Аталанта" состоится 2 октябрь в 19:45 по киевскому времени.