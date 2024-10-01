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Аталанта изменила планы на матч ЛЧ против Шахтера из-за инцидента в аэропорту Бергамо

Лига Чемпионов
Обновлено

Все это из-за технических проблем в аэропорту Орио аль Серио

Аталанта изменила планы на матч ЛЧ против Шахтера из-за инцидента в аэропорту Бергамо

Фото: atalanta.it / Автор невідомий

Новина українською

Инцидент в аэропорту "Орио аль Серио" в Бергамо заставил футболистов "Аталанты" изменить свои планы перед матчем Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

Как стало известно, во время посадки самолета из Барселоны взорвалась шина, что повредило взлетно-посадочную полосу. В результате аэропорт был временно закрыт.

Из-за этой ситуации "Аталанта была вынуждена отменить свой рейс из Бергамо и вылететь из другого аэропорта. Команда отправилась в Верону, чтобы оттуда следовать в Гельзенкирхен.

Напомним, что матч второго тура ЛЧ "Шахтер" - "Аталанта" состоится 2 октябрь в 19:45 по киевскому времени.

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Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
01.10.2024 в 19:04
Сепары из барселоны своим друзьям сепарам из Донецка помогают... Но Аталанта сильнее и все-равно победит!
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Комментарии 3
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жажа_the_best (Харьков)
01.10.2024 в 19:04
Сепары из барселоны своим друзьям сепарам из Донецка помогают... Но Аталанта сильнее и все-равно победит!
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0
2
avatar
Вarcelinius
01.10.2024 в 19:20
Беспросветный дурак.
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0
0
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Long (Одесса)
01.10.2024 в 18:08
Напомним, что матч второго тура ЛЧ "Шахтер" - "Аталанта" состоится 2 сентября в 19:45 по киевскому времени. Супер проффи афтор статьи, напишите же, что через год матч, в сентябре 25-го года...
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2
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