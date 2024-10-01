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Аталанта изменила планы на матч ЛЧ против Шахтера из-за инцидента в аэропорту Бергамо
Все это из-за технических проблем в аэропорту Орио аль Серио
Фото: atalanta.it / Автор невідомий
Инцидент в аэропорту "Орио аль Серио" в Бергамо заставил футболистов "Аталанты" изменить свои планы перед матчем Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".
Как стало известно, во время посадки самолета из Барселоны взорвалась шина, что повредило взлетно-посадочную полосу. В результате аэропорт был временно закрыт.
Из-за этой ситуации "Аталанта была вынуждена отменить свой рейс из Бергамо и вылететь из другого аэропорта. Команда отправилась в Верону, чтобы оттуда следовать в Гельзенкирхен.
Напомним, что матч второго тура ЛЧ "Шахтер" - "Аталанта" состоится 2 октябрь в 19:45 по киевскому времени.
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