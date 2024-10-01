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Жирона - Фейенорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Будут играть параллельно с Шахтером и Аталантой
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado
Во 2-м туре Лиги чемпионов состоится противостояние "Жироны" и "Фейеноорда". В стартовых играх турнира обе команды уступили, поэтому настроены брать очки сейчас.
Игра пройдет в среду, 2-го октября. Начало - в 19:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.
Трансляція матчу Жирона - ФеєнордСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Пан Коцький (Єкабпілс)
01.10.2024 в 21:09
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