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Жирона - Фейенорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Будут играть параллельно с Шахтером и Аталантой

Жирона - Фейенорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado

Новина українською

Во 2-м туре Лиги чемпионов состоится противостояние "Жироны" и "Фейеноорда". В стартовых играх турнира обе команды уступили, поэтому настроены брать очки сейчас.

Игра пройдет в среду, 2-го октября. Начало - в 19:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.

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Трансляція матчу Жирона - Феєнорд
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Лига чемпионов Фейеноорд (Роттердам) Жирона Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Пан Коцький (Єкабпілс)
01.10.2024 в 21:09
Успіху ЖИРОНІ та персонально Віктору Циганкову !
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Комментарии 1
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
01.10.2024 в 21:09
Успіху ЖИРОНІ та персонально Віктору Циганкову !
Ответить
0
0

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