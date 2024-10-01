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Мічел - про поєдинок проти Феєнорда: Це історичний матч для нас
Специалист поделился своими мыслями о матче второго тура ЛЧ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мичел Санчес, главный тренер "Жироны", поделился своими мыслями о предстоящем матче Лиги чемпионов против "Фейеноорда".
"Первый матч Лиги чемпионов на нашем стадионе. Игроков мотивировать не нужно. Я больше волнуюсь о возвращении к матчам Ла Лиги. Считаю, что команда улучшает игру, хотя пока не всегда есть результат. Нужно лучше реализовывать моменты, и я надеюсь, что мы это увидим в первом историческом матче ЛЧ у нас дома".
Напомним, что подопечные Мичела сыграют против "Фейеноорда" в рамках второго тура Лиги чемпионов. Начало - в 19:45 по киевскому времени.
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