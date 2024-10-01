Мічел - про поєдинок проти Феєнорда: Це історичний матч для нас

Мичел Санчес, главный тренер "Жироны", поделился своими мыслями о предстоящем матче Лиги чемпионов против "Фейеноорда".

"Первый матч Лиги чемпионов на нашем стадионе. Игроков мотивировать не нужно. Я больше волнуюсь о возвращении к матчам Ла Лиги. Считаю, что команда улучшает игру, хотя пока не всегда есть результат. Нужно лучше реализовывать моменты, и я надеюсь, что мы это увидим в первом историческом матче ЛЧ у нас дома".