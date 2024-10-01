ЛЧ. РБ Зальцбург - Брест 0:4. Сейвы Бизота и дубль Абдаллы Симы позволили положить на лопатки красных быков

"Красные быки" должны были сегодня добывать очки, поскольку они неудачно начали нынешнюю еврокубковую кампанию. Первые десять минут встречи прошли достаточно сумбурно для обеих команд, но с небольшим территориальным преимуществом для хозяев. А дальше произошел отмененный гол в ворота "Бреста", поскольку во время удара по воротам Бизота один из игроков "Зальцбурга" находился в офсайде и мешал голкиперу гостей вовремя среагировать на удар. Ближе к середине тайма выдался первый опасный момент: форвард "красных быков" Карим Конате с близкого расстояния пробивал в дальний угол, но совсем немного не хватило ему попасть в створ.

А дальше бретонцы удивили хозяев поля. Во время контратаки Людовик Ажорк как стоячий обыграл Камиля Пьянтковского и внешней стороной стопы выдал идеальную передачу на Абдаллу Симу, который взял и отправил мяч в нижний угол ворот. У Бобби Кларка была возможность сравнять счет, но его удар из-за пределов штрафной площадки потянул Бизот. Затем Абдалла Сима в контратаке мог оформить дубль в этом поединке, но на этот раз он пробил мимо ворот. Ближе к концу тайма полузащитник хозяев Мадс Бидструп получил прекрасную возможность для забитого гола, однако с 12-ти метров без сопротивления он попал прямо в голкипера.

В начале второй половины игры хозяева в одной из атак могли сравнять счет, однако удар с нескольких метров Бобби Кларка заблокировал защитник "пиратов" ле Кардинал. Позже Дедич имел прекрасную возможность отличиться в ворота Марко Бизота, однако голландец потянул удар игрока "Зальцбурга" в дальний угол. А дальше случился гол ... в ворота хозяев. После быстрой атаки и прострельной передачи в центр, мяч отскочил к Магди Камару, который дальним ударом прошил Янниса Бласвиха. Затем случился еще один нокдаун: Людовик Ажорк отпасовал на Маньетти, его удар потянул капитан "красных быков", но мяч отскочил в ноги Абдаллы Сима и тот добил в пустые ворота. Казалось, что на этом игра остановится, однако с этим не были согласны гости: Перейра Лейдж, который заменил Абдаллу Симу, меньше чем за минуту сделал счет 0:4, попав из-за пределов штрафной в дальний угол. В конце встречи никакой опасности у ворот Бизота уже не было, поскольку "пираты" окончательно нокаутировали своего соперника.

Теперь "Брест" имеет уже шесть очков и команда Эрика Руа в любом случае будет находиться в верхней части турнирной таблицы после двух туров. Что касается "Зальцбурга", то такой результат, как и сама игра, может повлиять на дальнейшее пребывание Пепейна Лейндерса во главе клуба.

Лига чемпионов. 2-й тур

Вальс-Зиценгайм, Ред Булл Арена

РБ Зальцбург - Брест 0:1

Голы: - Сима 24, 71, Камара 66, Перейра Лейдж, 75

Предупреждения: Глух, Байду, Дагим - ле Кардинал, Хайдара

Зальцбург: Бласвих - Дедич, Байду (Бланк, 77), Пьянтковский, Моргалла (Байчетич, 77) - Кларк (Нене, 61), Гурна-Дуат (Диамбу, 77), Бидструп (Капальдо, 61) - Глух, Конате, Дагим

Брест: Бизот - Хайдара, Кулибали, ле Кардинал, Лала - Маньетти, Фернандеш (Мартен, 63), Камара (Думбия, 75) - Сима (Перейра Лейдж, 75), Ажорк (Февр, 85), Дель Кастийо (Балде, 63)