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Судаков пожаловался на дискомфорт, но работал в общей группе. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем ЛЧ

Лига Чемпионов
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Подготовка к Аталанте

Судаков пожаловался на дискомфорт, но работал в общей группе. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем ЛЧ

фото - Максим Кучер, UA-Футбол

Новина українською

В среду, второго октября, "Шахтер" проведет матч второго тура основного раунда Лиги чемпионов 2024/25. Соперником "горняков" будет итальянская "Аталанта". Своего соперника дончане будут принимать в Гельзенкирхене (Германия) на "Фельтинс-Арене".

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За сутки до матча "Шахтер" провел открытую для прессы тренировку. Побывал на ней и корреспондент UA-Футбол. Занятие включало в себя беговую работу команды, а также работу с мячом. Примечательно, что во время разминки один из лидеров "Шахтера" Георгий Судаков пожаловался одному из работников клуба на тянущие ощущения в икроножной мышце (в районе, где икра переходит в заднюю часть колена). Но работу в общей группе Судаков не прекращал.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Аталанта" состоится в среду, 2-го октября, в 19:45.

Фотогалерея

Судаков пожаловался на дискомфорт, но работал в общей группе. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем ЛЧ - фото 1Судаков пожаловался на дискомфорт, но работал в общей группе. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем ЛЧ - фото 2Судаков пожаловался на дискомфорт, но работал в общей группе. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем ЛЧ - фото 3Судаков пожаловался на дискомфорт, но работал в общей группе. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем ЛЧ - фото 4Судаков пожаловался на дискомфорт, но работал в общей группе. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем ЛЧ - фото 5Судаков пожаловался на дискомфорт, но работал в общей группе. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем ЛЧ - фото 6Судаков пожаловался на дискомфорт, но работал в общей группе. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем ЛЧ - фото 7Судаков пожаловался на дискомфорт, но работал в общей группе. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем ЛЧ - фото 8Судаков пожаловался на дискомфорт, но работал в общей группе. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем ЛЧ - фото 9Судаков пожаловался на дискомфорт, но работал в общей группе. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем ЛЧ - фото 1
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Источник:
Максим Кучер, UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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