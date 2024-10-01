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"Я думаю, что он тренер с очень хорошим будущим". Эмери высказался о тренере соперника Астон Виллы во втором туре ЛЧ
Унаи высказался на пресс-конференции накануне мата в ЛЧ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери высказался о работе главного тренера мюнхенской "Баварии" Венсана Компани накануне поединка в Лиге чемпионов.
"Как тренер он начал свою карьеру два или три года назад, работал с Пепом Гвардиолой в "Манчестер Сити". Он достаточно быстро достиг успеха.
Я думаю, что он тренер с очень хорошим будущим. Я всегда уважал его как тренера, потому что два матча, которые мы сыграли против них, были очень сложными".
Напомним, что матч "Астон Вилла" - "Бавария" стартует 2 октября в 22:00 по киевскому времени.
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