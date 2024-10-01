"Я думаю, что он тренер с очень хорошим будущим". Эмери высказался о тренере соперника Астон Виллы во втором туре ЛЧ

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери высказался о работе главного тренера мюнхенской "Баварии" Венсана Компани накануне поединка в Лиге чемпионов.

"Как тренер он начал свою карьеру два или три года назад, работал с Пепом Гвардиолой в "Манчестер Сити". Он достаточно быстро достиг успеха.

Я думаю, что он тренер с очень хорошим будущим. Я всегда уважал его как тренера, потому что два матча, которые мы сыграли против них, были очень сложными".