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"Я думаю, что он тренер с очень хорошим будущим". Эмери высказался о тренере соперника Астон Виллы во втором туре ЛЧ

Лига Чемпионов
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Унаи высказался на пресс-конференции накануне мата в ЛЧ

"Я думаю, что он тренер с очень хорошим будущим". Эмери высказался о тренере соперника Астон Виллы во втором туре ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери высказался о работе главного тренера мюнхенской "Баварии" Венсана Компани накануне поединка в Лиге чемпионов.

"Как тренер он начал свою карьеру два или три года назад, работал с Пепом Гвардиолой в "Манчестер Сити". Он достаточно быстро достиг успеха.

Я думаю, что он тренер с очень хорошим будущим. Я всегда уважал его как тренера, потому что два матча, которые мы сыграли против них, были очень сложными".

Напомним, что матч "Астон Вилла" - "Бавария" стартует 2 октября в 22:00 по киевскому времени.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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