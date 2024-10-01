  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Судаков: Аталанта выиграла Лигу Европы - сейчас это одна из сильнейших команд в Европе
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судаков: Аталанта выиграла Лигу Европы - сейчас это одна из сильнейших команд в Европе

Лига Чемпионов

Хавбек Шахтера - о грядущем матче ЛЧ с Аталантой

Судаков: Аталанта выиграла Лигу Европы - сейчас это одна из сильнейших команд в Европе

Шахтар

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился ожиданиями от матча 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов с "Аталантой", который состоится в среду, 2 октября.

– "Аталанта" известна своим агрессивным стилем игры и высоким прессингом. Как вы планируете действовать против этого оппонента? На чем "Шахтеру" следует сосредоточить внимание, чтобы полностью контролировать игру завтра?

– Мы понимаем, что "Аталанта" – это очень сильный соперник. Они выиграли Лигу Европы. Наверное, сейчас это одна из сильнейших команд вообще в Европе с очень специфическим стилем. Они играют по всему полю 1 в 1, очень агрессивны, энергичны, атлетически построены. Но мы понимаем, что против такой команды мы должны сыграть свою лучшую игру в плане тактики, физической подготовки. И, наверное, в первую очередь каждый проявит свои индивидуальные качества, потому что это будет каждое единоборство 1 в 1 и ты против этого соперника должен отдаться на 100% и выиграть, наверное, почти всю борьбу. На этом будет строиться наша игра.

- Какие выводы вы сделали после матча с "Болоньей" в контексте того, что следующий соперник в Лиге чемпионов тоже итальянский?

– "Болонья" и "Аталанта" – команды, которые немного похожи друг на друга. Наверное, нужно в первую очередь отталкиваться от своей игры, немного агрессивнее быть с мячом. Мы, в принципе, старались играть в свою игру против "Болоньи". Что-то получалось, что-то не получалось. Нельзя сказать, что это была наша самая лучшая игра. Конечно, от нас ожидания больше, и мы ожидаем от себя большего. Но надеюсь, что завтра мы сможем проявить себя и показать нашу игру, наш уровень.

По теме
yellow-arrow
Гвардиола тестирует новичка. Слован - Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Фонсека против Алонсо. Байер Леверкузен - Милан. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Центральная игра дня. Арсенал - ПСЖ. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
01.10.2024 в 20:45
Правильно, бойся Судаков, побольше памперсов надевай!
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
01.10.2024 в 20:45
Правильно, бойся Судаков, побольше памперсов надевай!
Ответить
0
1
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
01.10.2024 в 21:03
Памперси він вам Новою поштою відправить !
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости