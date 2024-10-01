Судаков: Аталанта выиграла Лигу Европы - сейчас это одна из сильнейших команд в Европе

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился ожиданиями от матча 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов с "Аталантой", который состоится в среду, 2 октября.

– "Аталанта" известна своим агрессивным стилем игры и высоким прессингом. Как вы планируете действовать против этого оппонента? На чем "Шахтеру" следует сосредоточить внимание, чтобы полностью контролировать игру завтра?

– Мы понимаем, что "Аталанта" – это очень сильный соперник. Они выиграли Лигу Европы. Наверное, сейчас это одна из сильнейших команд вообще в Европе с очень специфическим стилем. Они играют по всему полю 1 в 1, очень агрессивны, энергичны, атлетически построены. Но мы понимаем, что против такой команды мы должны сыграть свою лучшую игру в плане тактики, физической подготовки. И, наверное, в первую очередь каждый проявит свои индивидуальные качества, потому что это будет каждое единоборство 1 в 1 и ты против этого соперника должен отдаться на 100% и выиграть, наверное, почти всю борьбу. На этом будет строиться наша игра.

- Какие выводы вы сделали после матча с "Болоньей" в контексте того, что следующий соперник в Лиге чемпионов тоже итальянский?

– "Болонья" и "Аталанта" – команды, которые немного похожи друг на друга. Наверное, нужно в первую очередь отталкиваться от своей игры, немного агрессивнее быть с мячом. Мы, в принципе, старались играть в свою игру против "Болоньи". Что-то получалось, что-то не получалось. Нельзя сказать, что это была наша самая лучшая игра. Конечно, от нас ожидания больше, и мы ожидаем от себя большего. Но надеюсь, что завтра мы сможем проявить себя и показать нашу игру, наш уровень.