Кейн: Конечно, я хочу попасть в финал и выиграть Лигу чемпионов

Нападающий "Баварии" Харри Кейн не скрывает, что хочет победить в Лиге чемпионов.

"Конечно, я хочу попасть в финал и выиграть Лигу чемпионов! Это самое большое соревнование. Если мы каким-то образом получим трофей, это будет фантастический сезон, тем более если мы выиграем его на "Альянц Арене", - признался футболист в интервью изданию BILD.

Напомним, что 2 октября в 22:00 по киевскому времени начнется матч "Астон Вилла" - "Бавария" в рамках второго тура Лиги чемпионов.