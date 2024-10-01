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Кейн: Конечно, я хочу попасть в финал и выиграть Лигу чемпионов

Лига Чемпионов

Харри настроен побеждать

Кейн: Конечно, я хочу попасть в финал и выиграть Лигу чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Баварии" Харри Кейн не скрывает, что хочет победить в Лиге чемпионов.

"Конечно, я хочу попасть в финал и выиграть Лигу чемпионов! Это самое большое соревнование. Если мы каким-то образом получим трофей, это будет фантастический сезон, тем более если мы выиграем его на "Альянц Арене", - признался футболист в интервью изданию BILD.

Напомним, что 2 октября в 22:00 по киевскому времени начнется матч "Астон Вилла" - "Бавария" в рамках второго тура Лиги чемпионов.

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