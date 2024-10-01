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Судаков: Критика от болельщиков? Не могу сказать, что мы играем плохие матчи
Просто немного не везет
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "
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"На каждой теории и после каждого матча для нас самый главный авторитет – это наш тренер и тренерский штаб, к которому мы должны прислушиваться. Мы понимаем, что фанаты ожидают от нас большего, ожидают результата, но я не могу сказать, что мы играем плохие матчи.
Сейчас такой период, что нам немного не везет. Но мы много работаем над этим. Наверное, мы можем добыть это только через личную работу. Надеемся, что в ближайшее время мы сможем порадовать своих болельщиков", - сказал Судаков.
Напомним, что поединок "Шахтер" – "Аталанта" состоится 2 октября и начнется в 19.45 по Киеву.
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