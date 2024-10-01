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Судаков: Критика от болельщиков? Не могу сказать, что мы играем плохие матчи

Лига Чемпионов
Обновлено

Просто немного не везет

Судаков: Критика от болельщиков? Не могу сказать, что мы играем плохие матчи

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков перед матчем ЛЧ против "Аталанты" ответил на вопрос о критике из-за последних не лучших результатов донецкой команды. Слова игрока из Германии передает корреспондент UA-Футбол.

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"На каждой теории и после каждого матча для нас самый главный авторитет – это наш тренер и тренерский штаб, к которому мы должны прислушиваться. Мы понимаем, что фанаты ожидают от нас большего, ожидают результата, но я не могу сказать, что мы играем плохие матчи.

Сейчас такой период, что нам немного не везет. Но мы много работаем над этим. Наверное, мы можем добыть это только через личную работу. Надеемся, что в ближайшее время мы сможем порадовать своих болельщиков", - сказал Судаков.

Напомним, что поединок "Шахтер" – "Аталанта" состоится 2 октября и начнется в 19.45 по Киеву.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
01.10.2024 в 20:59
Придурак кривоногий, когда ты научишься пенальти пробивать??
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
01.10.2024 в 20:59
Придурак кривоногий, когда ты научишься пенальти пробивать??
Ответить
0
0

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