Шахтер – Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 02.10.2024

Лига чемпионов, второй тур

2 октября, 19:45. "Фельтнис Арена" (Гельзенкирхен)

Главный арбитр: Жуау Пиньейру (Португалия)

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"Шахтер" начинает евросезон на очередном новом номинально домашнем стадионе. В этот раз ею станет "Фельтнис Арена" в Гельзенкирхене. Связь очевидна: что Донецк, что Гельзенкирхен – населенные пункты с большой угольно-добывающей историей. Соседний Бохум даже является городом-побратимом Донецка. Но стадион в Гельзенкирхене современный, относительно недавно построенный (2001 год), в отличие от бохумской арены.

Новости Шахтера (Донецк, Украина)

Стадион – это хорошо. Но игра "горняков" пока не соответствует масштабности арены. По крайней мере, по тем ожиданиям, которые возлагали болельщики дончан на старте сезона. Пока “Шахтер” не является той командой, в основе игры которой сугубо атакующий футбол, приятный любому зрителю. Да, с оборонами "Оболони", "Карпат" или "Ворсклы" было легко справиться. Но в некоторых случаях соперник просто перекрывал сильные стороны "горняков" (например, прессингом) и атакующего "Шахтера" уже не было.

Но и нужно также понимать, что Пушич даже года не провел во главе дончан. Команда все еще строится, усиливается. Где-то с трансферами не угадывают, где-то они усиливают команду. Ничья на выезде против “Болоньи” – это неплохой результат, учитывая развитие событий на поле. Также текущее четвертое место в УПЛ – не критическая ситуация, ведь разрыв можно отыграть.

Однако только если не будет таких потерь, как в прошлую пятницу. Матч против "Вереса" – последний перед выездом в Гельзенкирхен. Привычное преимущество от лидера на поле и оборонительная стена от андердога. В конце концов, все-таки "Шахтер" заработал пенальти и на этот раз Судаков не промахнулся. Но на 81 минуте ровенчане забили в ответ. Третья потеря очков за семь матчей. Не слишком положительно.

Кадры хозяев

Сикан не поехал с командой в Германию – он продолжает восстанавливаться от травмы лица. Кевин пропустил последние три матча команды, однако сейчас находится вместе с "горняками". Судаков еще жаловался на неприятные ощущения в ноге во время открытой тренировки в Гельзенкирхене, но продолжил ее без помощи врачей.

Новости Аталанты (Бергамо, Италия)

Старт сезона для бергамасков, как обычно, тяжелый. Гасперини вымучивает своих игроков на летних сборах, и они не готовы к интенсивному футболу после паузы. Так же случилось и в этот раз. За последние пять матчей "Аталанта" победила только однажды. Пока команда находится на 12 месте в Серии А. Однако итальянский чемпионат сейчас настолько конкурентен, что до лидерской позиции бергамаскам не хватает шесть зачетных пунктов.

"Аталанта" играла свой прошлый матч чемпионата на день позже "Шахтера". И тоже завершила его вничью 1:1. Соперником – была "Болонья". Интересное совпадение событий в календаре, не правда ли? Первый тайм был более-менее ровный футбол. А после перерыва было все самое интересное. На 46 минуте "Болонья" забила, через пять минут осталась в меньшинстве. И дальше начался полноценный штурм ворот Скорупского, который завершился спасительным для "Аталанты" голом Самарджича на 90 минуте.

Однако не все не выигранные матчи в последний период можно назвать провальными. К примеру, нулевая ничья против "Арсенала" – отличный пример, как может настраивать Гасперини своих игроков на матч. Еще и в том поединке Ретеги не реализовал пенальти на старте второго тайма. Прессинг от бергамасков не давал игрокам “Арсенала” быстро думать, из-за чего они ошибались. Причина тому – даже меньшее количество голевых моментов, чем у итальянцев. Если с таким же настроением "Аталанта" выйдет в Гельзенкирхене, то… завершение додумайте сами.

Кадры гостей

Прилично наполненный лазарет у "Аталанты". Брешианини, Скамакка, Скальвини, Толой, Руджери, Гин не приехали в Германию из-за травм. Большинство из них – ключевые футболисты команды. Однако не нужно сразу так радоваться, ведь “Лацио” против “Динамо” также вышло не слишком основным составом.

Последние пять матчей Шахтера и Аталанты

Последние пять личных встреч хозяев

27.09. Верес – Шахтер 1:1 (УПЛ)

23.09. Шахтер – Оболонь 4:0 (УПЛ)

18.09. Болонья – Шахтер 0:0 (ЛЧ)

14.09. Шахтер – Карпаты 5:2 (УПЛ)

01.09. Кривбасс – Шахтер 0:1 (остановленный во втором тайме из-за воздушной тревоги) (УПЛ)

Последние пять личных встреч гостей

28.09. Болонья – Аталанта 1:1 (Серия А)

24.09. Аталанта – Комо 2:3 (Серия А)

19.09. Аталанта – Арсенал 0:0 (ЛЧ)

15.09. Аталанта – Фиорентина 3:2 (Серия А)

30.08. Интер – Аталанта 4:0 (Серия А)

Личные встречи Шахтера и Аталанты

11.12.2019. Шахтер – Аталанта 0:3 (Группа ЛЧ)

01.10.2019. Аталанта – Шахтер 1:2 (Группа ЛЧ)

05.09.2015. Аталанта – Шахтер 0:1 (ТМ)

Ориентировочные составы на игру

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Крыськив – Бондаренко, Судаков – Педринью, Траоре, Эгинальдо.

Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Крыськив – Бондаренко, Судаков – Педринью, Траоре, Эгинальдо. "Аталанта": Карнасекки – Ретеги, Дьимсити, Колашинац – Белланова, Эдерсон, де Рон, Руджери – Самарджич, де Кетеларе – Лукман.

Ставки и коэффициенты на матч Шахтер – Аталанта

Прогноз на матч Шахтер – Аталанта от UA-Football

Разницу в уровнях Серии А и УПЛ мы уже дважды увидели в этом сезоне. Но также "Аталанта" – это та команда, где "Шахтер" должен трогать очки, если хочет дальше пройти в раунд плей-офф, ведь в следующих матчах есть "Бавария", "Боруссия" Д, "Арсенал", ПСВ... Но и реалистами нужно быть. На этот раз – неоптимистичными. Прогноз: Победа "Аталанты".